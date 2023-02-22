"Физиологически я мужчина, но психологически - женщина. Я хочу это изменить, потому что не могу жить со своим физиологическим полом", - говорит Александра Ерашова в рубрике программы Латвийского телевидения "У жизни нет черновика".
"Физиологически я мужчина, психологически - женщина": история Александры
Александра родилась парнем, но воспринимает себя как женщину. В подростковом возрасте она пыталась показать свою мужественность и активно занималась спортом. Но со временем поняла, что не может игнорировать свои чувства и скрывать их от самой себя. Именно поэтому она обратилась к психиатру, чтобы получить диагноз - транссексуализм. Это позволило начать процедуру смены пола.
Александра признается, что у нее с раннего детства было ощущение, что что-то не так. В подростковом возрасте она поняла, что это связано с полом. "Это довольно агрессивная среда. Пробовала отгонять эту мысль от себя... Я много занималась спортом, пыталась показать все, что было во мне от парня".
В 18 лет я начала задумываться о физиологии, как она устроена, начала появляться какая-то информация. Я стала понимать, что со мной происходит. Вы становитесь старше, появляется еще одна черта, связанная с полом, и это заставляет вас чувствовать себя некомфортно".
Александра говорит: "Я пыталась скрывать это от себя. Начались проблемы с наркотиками, Новый год с 2006 на 2007 год я провела на реабилитации. Там же поняла, что больше не могу это прятать в себе. Был страх принять идею о том, что у тебя есть транссексуальность, зная, как к ней относится общество. Другое дело - понять, куда вы можете обратиться, чтобы что-то сделать".
Десять лет назад Александра уже пыталась посещать некоторых психиатров в государственных учреждениях. Она говорит, что столкнулась с дамой, которая спросила, занимается ли Александра балетом.
"Ощущение, что тебя либо не понимают, либо посылают. Пробовала ходить к частным психологам, они готовы говорить сколько угодно за ваши деньги, но не хотят брать на себя ответственность и поставить диагноз", - вспоминает Александра.
"Четыре-пять лет было такое состояние, когда я уже не могла с собой справиться - либо выпрыгнула бы из окна, либо все равно что-то будет.
Я взяла себя в руки, начала снова ходить к врачам через госучреждения. В одном из мест мне сказали: что я скажу вашей семье, если будут претензии?
Что вы скажете моей семье? Мне 36 лет!
Возраст, когда можно принимать решения уже!"
Очень важно было найти хорошего эндокринолога. Александра говорит о своем эндокринологе:
"Она мне спасла жизнь.
Она была пятым врачом-эндокринологом, к которому я пришла со своим пакетом документов. К кому бы я ни шла, мне каждый раз указывали на дверь, а она взяла меня за руку, посмотрела мне в глаза и сказала, что все будет хорошо. Это было 3 февраля прошлого года. А с 10 февраля прошлого года у меня началась гормональная терапия".
Александра уже прошла медкомиссию, скоро у нее будут новые документы. Сейчас Александра ищет хирурга. Об операции она говорит: "Хочу как можно скорее. Мне сейчас 40 лет. Эти 40 лет, проведенные с моими "мужскими частями", мне мешают".
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