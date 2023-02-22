"Физиологически я мужчина, психологически - женщина": история Александры

Александра родилась парнем, но воспринимает себя как женщину. В подростковом возрасте она пыталась показать свою мужественность и активно занималась спортом. Но со временем поняла, что не может игнорировать свои чувства и скрывать их от самой себя. Именно поэтому она обратилась к психиатру, чтобы получить диагноз - транссексуализм. Это позволило начать процедуру смены пола.

Александра признается, что у нее с раннего детства было ощущение, что что-то не так. В подростковом возрасте она поняла, что это связано с полом. "Это довольно агрессивная среда. Пробовала отгонять эту мысль от себя... Я много занималась спортом, пыталась показать все, что было во мне от парня".

В 18 лет я начала задумываться о физиологии, как она устроена, начала появляться какая-то информация. Я стала понимать, что со мной происходит. Вы становитесь старше, появляется еще одна черта, связанная с полом, и это заставляет вас чувствовать себя некомфортно".