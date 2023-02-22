Глава МИД Словакии в Facebook послал Орбана на три буквы на русском языке

Министр подтвердил, что восхищается героизмом и свободолюбием украинцев, а также добавил, что военная помощь Украине была правильным шагом. В свою очередь позицию Венгрии он резко раскритиковал.

Как указал глава МИД Словакии, позиция Орбана, что "это не наша война" - неприемлема с моральной точки зрения.

По его словам, недавно Орбан говорил о том, что война России против Украины - это не война Венгрии, а "всего лишь военный конфликт между двумя славянскими государствами".

"То есть пусть россияне быстро убивают украинцев. Не волнуйтесь. Какая гадость. Как жалко. Как не по-христиански. В одном я согласен с этими карпатскими коллаборационистами агрессоров. Поставки оружия в Украину затягивают конфликт. Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является Россия", - написал Качер.

"Для путинских коллаборационистов, для всех, кто хочет мира ценой разрушения Украины, у меня только одно послание: Иди на х**!", -

резюмировал Качер, написав всем известную грубость на русском языке.