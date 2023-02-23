Для RUS TVNET ⟩ "Цой ненавидел войну": Троицкий об исполнении песни "Группа крови" в "Лужниках"

Напомним, музыканты группы "Кино" спустя две недели после начала войны в Украине опубликовали заново записанную песню Виктора Цоя "Безъядерная зона". В официальном YouTube-аккаунте она появилась 10 марта 2022 года.

"18 мая 1984 года песней "Безъядерная зона" группа "Кино" открывала II фестиваль Ленинградского рок-клуба. Композиция была признана лучшей антивоенной песней фестиваля", - сказано в описании к видео.

Виктор Цой погиб в 1990 году на 35-м километре шоссе Слока - Тукумс. Его автомобиль "Москвич" серого цвета мчался со скоростью около 130 км/ч. В какой-то момент Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".

Вопреки разговорам и слухам известно, что в последние 48 часов Цой не употреблял алкоголь. Он много работал. Накануне рокового столкновения на даче в Плиеньциемсе был записан материал для последнего альбома. Существует версия, что музыкант просто заснул за рулем. Смерть наступила мгновенно, других пострадавших не было.

Последний записанный альбом был назван "Кино", а из-за черного оформления он известен как "Черный альбом".