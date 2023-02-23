22 февраля в Москве на стадионе "Лужники" прошел концерт-митинг, на котором, кроме президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну в Украине, выступили артисты, поддержавшие военные действия Кремля. Со сцены в "патриотичном" ключе прозвучала культовая песня Виктора Цоя "Группа крови". Этот факт вызвал негодование у поклонников творчества артиста и его современников. Ведь известно, что музыкант ненавидел войну и избежал призыва в армию.
Для RUS TVNET ⟩ "Цой ненавидел войну": Троицкий об исполнении песни "Группа крови" в "Лужниках"
На сцене стадиона "Лужники" звезды-пропагандисты Дмитрий Дюжев, Ольга Кормухина, Дмитрий Харатьян и другие исполнили песню Виктора Цоя "Группа крови".
RUS TVNET обратился за комментарием к современнику Цоя, человеку, которому он был хорошо знаком, публицисту и рок-журналисту Артемию Троицкому.
Артемий Троицкий не берется делать предположения о создании песни "Группа крови". К примеру, была ли она навеяна усталостью от войны в Афганистане (песня вышла в 1988 году, война в Афганистане шла с 1979 по 1989 год. - Прим. ред.):
"Я знаю наверняка, что он ненавидел войну и избегал всеми силами, избегал службы в армии. Это я знаю точно.
По поводу того, навеяна ли песня "Группа крови" и афганскими событиями. Я не могу этого утверждать, но я считаю, что это совершенно не исключено".
Исполнение в "Лужниках" Артемий Троицкий назвал мародерством.
"То есть российская армия занимается в Украине мародерством - тащат бытовую технику, унитазы и так далее. И точно так же вот эти подлые, продажные холуи - российские деятели культурной пропаганды, - они точно так же занимаются мародерством. Воровским незаконным образом присваивают песни Цоя.
Я его прекрасно знал лично и много с ним работал и общался. Цой был стопроцентным противником войны. Он был настоящим пацифистом. Он был с очень антивоенным и антиармейским настроем", - отмечает рок-журналист.
Артемий Троицкий указал, что Виктор Цой в свое время "откосил" от армии, хотя это ему довольно "сложно было сделать".
"Он написал песню "Безъядерная зона". Он написал еще много песен, в которых можно прочесть антивоенные строчки, в том числе песни "Легенда", "Между Землей и Небом - Война!" и так далее", - вспоминает журналист.
Подобную интерпретацию песни Троицкий считает "актом вопиющего беззакония".
"На мой взгляд, со стороны наследников и правообладателя песен Цоя, его сына Саши, вот все это заслуживает того, чтобы завести уголовное дело по этому поводу. Уголовное дело о плагиате или уголовное дело о незаконном нарушении авторских прав.
Потому что я абсолютно уверен, что никто не получал у Саши Цоя разрешения на исполнение песен. Скажем, раньше это была песня "Кукушка". Сейчас вот эта песня "Группа крови". Я уверен, что разрешение на исполнение на всех этих пропагандистских митингах у правообладателей никто не спрашивал. И если у Саши Цоя хватит смелости, чтобы это сделать, я уверен, что все друзья Цоя без исключения его в этом поддержат", - подытожил он.
Артемий Троицкий и раньше развенчивал так называемые "мифы о Цое". Он не раз говорил, что музыкант был простым, веселым парнем, смешливым и улыбчивым.
Напомним, музыканты группы "Кино" спустя две недели после начала войны в Украине опубликовали заново записанную песню Виктора Цоя "Безъядерная зона". В официальном YouTube-аккаунте она появилась 10 марта 2022 года.
"18 мая 1984 года песней "Безъядерная зона" группа "Кино" открывала II фестиваль Ленинградского рок-клуба. Композиция была признана лучшей антивоенной песней фестиваля", - сказано в описании к видео.
Видео: Кино - "Безъядерная зона"
Виктор Цой погиб в 1990 году на 35-м километре шоссе Слока - Тукумс. Его автомобиль "Москвич" серого цвета мчался со скоростью около 130 км/ч. В какой-то момент Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".
Вопреки разговорам и слухам известно, что в последние 48 часов Цой не употреблял алкоголь. Он много работал. Накануне рокового столкновения на даче в Плиеньциемсе был записан материал для последнего альбома. Существует версия, что музыкант просто заснул за рулем. Смерть наступила мгновенно, других пострадавших не было.
Последний записанный альбом был назван "Кино", а из-за черного оформления он известен как "Черный альбом".
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