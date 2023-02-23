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Заблокирован YouTube-канал Артемия Лебедева

rus.tvnet.lv
Заблокирован YouTube-канал Артемия Лебедева
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Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев
Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев Фото: Кадр из видео

YouTube заблокировал канал российского блогера Артемия Лебедева, пишет "Медуза". 

Причины блокировок неясны. У канала было более 1,1 миллиона подписчиков, 

О блокировке канала Артемий Лебедев сообщил сам вечером 22 февраля 2023 года на своей странице в Instagram. Он разместил скриншот части письма YouTube: там говорится, что канал заблокировали из-за нарушения правил сервиса, решение можно обжаловать.

Кроме этого, известно, что заблокирован и канал блогера Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди). Напомним, Камикадзе Ди в сентябре 2022 года был объявлен в России "иностранным агентом". Ранее на него завели дело по статье о "фейках". У него было более 1,7 миллиона подписчиков.

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