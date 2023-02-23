Заблокирован YouTube-канал Артемия Лебедева

Причины блокировок неясны. У канала было более 1,1 миллиона подписчиков,

О блокировке канала Артемий Лебедев сообщил сам вечером 22 февраля 2023 года на своей странице в Instagram. Он разместил скриншот части письма YouTube: там говорится, что канал заблокировали из-за нарушения правил сервиса, решение можно обжаловать.

Кроме этого, известно, что заблокирован и канал блогера Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди). Напомним, Камикадзе Ди в сентябре 2022 года был объявлен в России "иностранным агентом". Ранее на него завели дело по статье о "фейках". У него было более 1,7 миллиона подписчиков.