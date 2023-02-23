Ликвидация школ продолжается: будут закрыты школы под Валмиерой и Алуксне

Также будет ликвидирована школа в Алуксненском районе

Не дожидаясь реорганизации Страутиньской основной школы 1 сентября этого года, школа этим летом будет ликвидирована, решили депутаты на заседании Алуксненской краевой думы в четверг, 23 февраля.

5 апреля прошлого года члены Алуксненской краевой думы решили, что с 1 сентября этого года Страутиньская основная школа будет реорганизована в Страутиньскую основную школу, где учащиеся 1-3 классов и дошкольники будут учиться в помещениях детского сада Zemenīte в Алсвикской волости.

Учитывая решение муниципалитета о реорганизации школы, родители уже выбрали для своих детей другие учебные заведения. На 1 января этого года в 1-9 классах Страутиньской основной школы обучалось 76 учеников, в дошкольной группе - 27 учеников.

Прогнозируемое школой количество учеников 1-3 классов Страутиньской основной школы на следующий учебный год составляло 21 ученика, но, согласно опросу родителей, только по три ребенка были готовы учиться в 1-м и 2-м классах, в то время как в 3 классе - ни один.

Дети детсадовского возраста продолжат обучение в помещениях Zemenīte, а программа дошкольного образования юридически будет добавлена к алсвикскому детскому саду.