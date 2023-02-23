До 31 августа этого года в Валмиерском районе будут ликвидированы Бренгулская основная школа и Матишский детский сад Namiņš, а Зельмевидземская основная школа будет присоединена к Валмиерской средней школе Гауя краста - центр развития, решили депутаты на заседании Валмиерского районного совета в четверг, 23 февраля.
Ликвидация школ продолжается: будут закрыты школы под Валмиерой и Алуксне
Реализация программы для 1-4 классов и специальной программы для учащихся с ограниченными возможностями обучения будет прекращена в начальной школе Бренгули. Обучение этих детей должно быть обеспечено в других учебных заведениях Валмиерского края. Программы дошкольного образования основной школы Бренгули перейдут к Трикатской основной школе.
В свою очередь дошкольные образовательные программы, реализуемые в детском саду Namiņš, перейдут к Матишской основной школе.
Принимая во внимание, что в Северной Видземской основной школе учится небольшое количество учащихся, а реализуемые в школе программы специального образования, кроме программ специального профессионального образования, реализуются и в Валмиерской средней школе Гауя краста, было решено, что лицензированная и аккредитованные специальные образовательные программы для учащихся с ограниченными умственными возможностями Северовидземской основной школы, специальные начальные образовательные программы для учащихся с тяжелыми нарушениями психического развития или несколькими тяжелыми нарушениями развития, будет осуществляться в Валмиерской средней школе Гауя краста.
Руководители указанных образовательных учреждений обязаны проинформировать работников, учащихся и их родителей о ликвидации и реорганизации образовательных учреждений.
Также будет ликвидирована школа в Алуксненском районе
Не дожидаясь реорганизации Страутиньской основной школы 1 сентября этого года, школа этим летом будет ликвидирована, решили депутаты на заседании Алуксненской краевой думы в четверг, 23 февраля.
5 апреля прошлого года члены Алуксненской краевой думы решили, что с 1 сентября этого года Страутиньская основная школа будет реорганизована в Страутиньскую основную школу, где учащиеся 1-3 классов и дошкольники будут учиться в помещениях детского сада Zemenīte в Алсвикской волости.
Учитывая решение муниципалитета о реорганизации школы, родители уже выбрали для своих детей другие учебные заведения. На 1 января этого года в 1-9 классах Страутиньской основной школы обучалось 76 учеников, в дошкольной группе - 27 учеников.
Прогнозируемое школой количество учеников 1-3 классов Страутиньской основной школы на следующий учебный год составляло 21 ученика, но, согласно опросу родителей, только по три ребенка были готовы учиться в 1-м и 2-м классах, в то время как в 3 классе - ни один.
Дети детсадовского возраста продолжат обучение в помещениях Zemenīte, а программа дошкольного образования юридически будет добавлена к алсвикскому детскому саду.
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