ООН приняла резолюцию с призывом к России о выводе войск из Украины и прекращении войны

Как голосовали

За резолюцию проголосовала 141 из 193 стран-членов ООН, то есть почти три четверти (73%) членов главной международной организации.

Против резолюции, то есть "за Россию", в этот раз голосовали, кроме самой России, шесть стран. Это немного больше, чем при двух голосованиях по таким же резолюциям в прошлом году, 3 марта и 12 октября (там было по четыре),

Дело в том, что в прошлом году в рядах союзниц России, кроме неизменных Беларуси, Сирии и Северной Кореи, поочередно выступили Эритрея и Никарагуа, а теперь "против" голосовали они обе, и к тому же в ряды союзниц влилась Мали, где за местную хунту воюет ЧВК "Вагнер".

Что касается официальных союзников России, то есть, стран, входящих в созданные ею союзы, ОДКБ и ЕАЭС, то в вопросе войны Москву по-прежнему поддерживает только Минск.

Казахстан, Армения, Таджикистан (не входит в ЕАЭС) и Киргизстан в четверг опять воздержались, как и в прошлые разы.

Всего воздержавшихся стран было 32, среди них - тяжеловесы Китай и Индия, а также Иран.

13 стран просто не голосовали - как выразился один политобозреватель, "вышли на стратегический перерыв на кофе". Среди них - Азербайджан, Туркменистан и Венесуэла.

Среди стран, голосовавших за резолюцию, то есть осудивших Россию, снова, как и в прошлые разы, оказалась Сербия, которая считается традиционно дружественной России страной.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил российское вторжение в Украину, назвав его оскорблением коллективной совести мира Фото: Getty Images