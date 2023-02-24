В результате пожара в Резекне погиб человек

Сегодня утром пожарные выехали на улицу Анемоню в Огре, где вспыхнул пожар в жилом доме. На первом этаже двухэтажного жилого дома на площади 15 кв. м горели предметы домашнего обихода. В результате пожара пострадал один человек.

В четверг в 21:48 пожарные и спасатели выехали в Лаздукалнсскую волость Балвского края, где в одноэтажном жилом доме горела стена, потолочное перекрытие площадью 3 кв.м и чердак площадью 5 кв. м. В результате пожара пострадал человек, которого до приезда пожарных вынесли из дома соседи.

В 17:18 в VUGD поступила информация о пожаре в жилом доме в Резекне. В одноэтажном жилом доме горели комната и кухня общей площадью 40 кв. м. При тушении пожара был обнаружен погибший. Работы по тушению осложнялись наличием в доме множества вещей, что затрудняло передвижение.