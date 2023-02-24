Страны Балтии и Польша призывают увеличивать помощь Украине

"Наши страны полны решимости продолжать оказывать Украине политическую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку по мере необходимости. Мы призываем другие страны усилить поддержку Украины, чтобы она могла защитить свою независимость и восстановить свою территориальную целостность", - говорится в совместном заявлении, опубликованном в пятницу по случаю годовщины начала войны.

В нем руководители парламентов Литвы, Эстонии, Латвии и Польши еще раз подтверждают полную солидарность с народом Украины, говорят, что ценят "его мужество и решимость защищать свободу и суверенитет Украины", решительно осуждают российскую агрессию и призывают к ее прекращению.

"Мы отдаем дань уважения всем тем, кто отдал свою жизнь за независимость Украины, и выражаем искреннее сочувствие и соболезнования семьям жертв продолжающейся российской агрессии против Украины", - говорится в заявлении.

Руководители парламентов также обещают продолжить свои усилия вместе с другими партнерами по поддержке восстановления Украины, включая ее разрушенную инфраструктуру, а также поддержать стремление этой страны стать членом Европейского союза и НАТО.