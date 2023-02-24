Страны Балтии и Польша полны решимости поддержать Украину, которая уже год защищается от российской агрессии, настолько, насколько это необходимо, и призывают другие государства увеличить оказываемую ими поддержку, говорится в заявлении глав парламентов этих стран.
Страны Балтии и Польша призывают увеличивать помощь Украине
"Наши страны полны решимости продолжать оказывать Украине политическую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку по мере необходимости. Мы призываем другие страны усилить поддержку Украины, чтобы она могла защитить свою независимость и восстановить свою территориальную целостность", - говорится в совместном заявлении, опубликованном в пятницу по случаю годовщины начала войны.
В нем руководители парламентов Литвы, Эстонии, Латвии и Польши еще раз подтверждают полную солидарность с народом Украины, говорят, что ценят "его мужество и решимость защищать свободу и суверенитет Украины", решительно осуждают российскую агрессию и призывают к ее прекращению.
"Мы отдаем дань уважения всем тем, кто отдал свою жизнь за независимость Украины, и выражаем искреннее сочувствие и соболезнования семьям жертв продолжающейся российской агрессии против Украины", - говорится в заявлении.
Руководители парламентов также обещают продолжить свои усилия вместе с другими партнерами по поддержке восстановления Украины, включая ее разрушенную инфраструктуру, а также поддержать стремление этой страны стать членом Европейского союза и НАТО.
Спикеры обещают, что страны Балтии и Польша продолжат усиливать коллективное давление на Россию с целью прекращения войны, добиваясь ужесточения санкций и "продолжая усиливать международную изоляцию России во всех возможных форматах и по всем направлениям".
В совместном заявлении также осуждаются усилия по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, декларируется, что виновные в военных преступлениях в Украине должны быть привлечены к ответственности, а Россия должна возместить причиненный ущерб.
"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем стремиться к использованию замороженных российских активов для восстановления Украины и репараций", - заявили главы парламентов.
Документ подписали спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, председатель парламента Эстонии Юри Ратас, председатель Сейма Латвии Эдвард Смилтенс и маршал Сейма Польши Эльжбета Витек.
В пятницу исполнился год с начала войны России в Украине. Масштабная атака, начавшаяся 24 февраля прошлого года, принесла стране колоссальные потери: были убиты десятки тысяч человек, разрушена инфраструктура страны.
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