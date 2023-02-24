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Снежная суббота: местами в Латвии ожидается метель и гололед

rus.tvnet.lv/LETA
Снежная суббота: местами в Латвии ожидается метель и гололед
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Зима. Иллюстративное фото
Зима. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

В субботу, 25 февраля, в Латвии ожидается пасмурная погода, во многих местах ожидаются затяжные снегопады, местами также моросящий дождь, прогнозируют синоптики.

Начиная с Курземе и Северной Видземе, слабый ветер сменится умеренным северным, северо-восточным ветром, ожидается метель. В Курземе ветер усилится в порывах до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха составит +2...-2 градуса, вечером 0...-4 градуса. В течение дня условия движения на крупных дорогах во многих местах улучшатся, но к вечеру начнет образовываться гололед.

В Риге ожидается продолжительный мокрый снег и небольшая метель, так как с полудня постепенно усилится северный, северо-восточный ветер. Столбики термометров будут держаться у нулевой отметки.

Галерея: Зима в Латвии

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