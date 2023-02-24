В субботу, 25 февраля, в Латвии ожидается пасмурная погода, во многих местах ожидаются затяжные снегопады, местами также моросящий дождь, прогнозируют синоптики.
Снежная суббота: местами в Латвии ожидается метель и гололед
Снежная суббота: местами в Латвии ожидается метель и гололед
Начиная с Курземе и Северной Видземе, слабый ветер сменится умеренным северным, северо-восточным ветром, ожидается метель. В Курземе ветер усилится в порывах до 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха составит +2...-2 градуса, вечером 0...-4 градуса. В течение дня условия движения на крупных дорогах во многих местах улучшатся, но к вечеру начнет образовываться гололед.
В Риге ожидается продолжительный мокрый снег и небольшая метель, так как с полудня постепенно усилится северный, северо-восточный ветер. Столбики термометров будут держаться у нулевой отметки.
Галерея: Зима в Латвии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова