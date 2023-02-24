Снежная суббота: местами в Латвии ожидается метель и гололед

Начиная с Курземе и Северной Видземе, слабый ветер сменится умеренным северным, северо-восточным ветром, ожидается метель. В Курземе ветер усилится в порывах до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха составит +2...-2 градуса, вечером 0...-4 градуса. В течение дня условия движения на крупных дорогах во многих местах улучшатся, но к вечеру начнет образовываться гололед.

В Риге ожидается продолжительный мокрый снег и небольшая метель, так как с полудня постепенно усилится северный, северо-восточный ветер. Столбики термометров будут держаться у нулевой отметки.

Галерея: Зима в Латвии