В России на антивоенных акциях начали задерживать людей

По оценкам СМИ в разных городах уже задержано более 20 человек.

В Барнауле задержаны не менее пяти человек. Об этом сообщает Telegram-канал Avtozak Live. Четверых задержали за то, что установили антивоенные таблички на центральной площади города и возложили возле них цветы. Один человек задержан за одиночный пикет с плакатом "Хватит молчать".

В Екатеринбурге задержали не менее восьми человек. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". По их данным, среди задержанных есть двое журналистов и как минимум двое несовершеннолетних. Люди пытались возложить цветы к мемориалу "Маска скорби".

В Санкт-Петербурге задержано не менее девяти человек. Они возлагали цветы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко. Об этом сообщают "Бумага" и "ОВД-Инфо".

Кроме того, в подмосковном Королеве задержали девушку с плакатом "Я за мир", в Иркутске - женщину с плакатом "Требую вывести войска РФ из Украины!".

В Нижегородской области муниципальный депутат города Выкса Дмитрий Мочалин вышел на улицу с плакатом "Мир — Украине. Солдат — домой". Он также был задержан.

Одиночные антивоенные акции прошли в других городах России.