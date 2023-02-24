Зеленский: "Мы знаем, что 2023-й будет годом нашей победы"

В пятницу, 24 февраля, исполняется год, как Россия, продолжая начатую в 2014 году агрессию, начала широкомасштабное, полномасштабное военное вторжение в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в этот день.

"24 февраля миллионы из нас сделали выбор. Не белый флаг, а сине-желтый. Не бегство, а противостояние. Сопротивление и борьба", - написал президент Украины.

"Это был год боли, скорби, веры и единства. И в этом году мы остались непобедимыми. Мы знаем, что 2023 год станет годом нашей победы!" - выразил уверенность украинский лидер.

В опубликованном позже видеообращении Зеленский сказал, что 24 февраля прошлого года был "самый длинный день нашей жизни, самый тяжелый день нашей новейшей истории. Мы проснулись рано и с тех пор не засыпаем. Мы не подняли белый флаг, а стали защищать сине-желтый. Мы не испугались, не сломались, не сдались".