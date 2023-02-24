Батальону специального назначения удалось задержать в Риге мужчину, который ограбил магазин Rimi Mini. Подозреваемый пытался бежать, унеся в рюкзаке несколько бутылок алкоголя. При допросе удалось выяснить местонахождение других членов преступной группы. Об этом сообщает Degpunktā.
Видео ⟩ "Ни в чем себе не отказывали": банда ограбила три магазина в Гризинькалнсе
В окрестностях Гризинькалнса последние несколько месяцев орудовала преступная группировка, состоящая из четырех человек. Мужчины заранее присматривали небольшие магазины и планировали, как они смогут проникнуть в них. Продавец одного из ограбленных магазинов рассказал, что покупателям было тридцать-сорок лет и их заметили, когда они приходили на разведку в магазин.
"Мы проанализировали, что в четверг или в пятницу к нам приходили два новых человека.
Один был в капюшоне, второй потом снял капюшон. Сначала ничего не покупали, просто ходили по магазину,
один из них достал телефон и начал говорить что-то про квартиру, про аренду на двое суток или продление аренды на двое суток, что-то в этом роде. Он стоял и долго разговаривал по телефону, а другой ходил и все рассматривал. Здесь работала другая продавщица. Ей это надоело, и она спросила, пришли ли они поговорить по телефону или покупать. Они купили булочку и ушли", - рассказывает продавец.
Воры дождались наступления темноты и, вооружившись молотками, проникли в магазин. За короткое время им удалось украсть все, что они видели в течение дня: "Вскрыли кассу, забрали деньги, алкоголь, блоки сигарет. А еще украли бутылки колы. Их было двое", - рассказывает продавец.
На уточняющий вопрос передачи, точно ли они взяли еще и колу, продавец ответила: "Да, ребята ни в чем себе не отказывали. После этого мы провели инвентаризацию, потери доходят до 2000 евро. Только блок сигарет стоит 60 евро".
Мужчинам также удалось совершить кражу из магазинов на улице Александра Чака и улице Валмиерас, прежде чем их преступная деятельность была остановлена полицией.
Одного из членов банды поймали, когда он пытался засунуть к себе в рюкзак несколько бутылок водки и убежать из магазина Rimi Mini. Его задержала полиция.
Двое из четырех подозреваемых были помещены под арест.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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