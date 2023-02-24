Клиентов юрмальского кафе беспокоит тот факт, что в помещении заведения общественного питания регулярно находится кот, тем самым "вызывая неприятные ощущения у клиентов, а также потенциально подвергая опасности здоровье гостей", сообщает программа Bez tabu телеканала TV3.
Видео ⟩ Клиенты кафе в Юрмале недовольны котом, который приходит в заведение
В программу также обратилась еще одна женщина, которая, обеспокоена последствиями публичного озвучивания предыдущей жалобы.
"Ну, в тот момент я действительно напряглась. Не было такого, что кто-то из персонала специально подумал: "Сейчас я отнесу кота в кафе". Он там точно голодал, его начали кормить. Потом его выпустили на холод и т.д. Какой выход из этой ситуации? Либо кафе, не желая проблем, просто выкидывает (кота) на улицу. Либо другой вариант - приют. Приюты переполнены", - говорит женщина.
Ответственность за то, допускать ли животных на территорию заведения общественного питания, лежит на руководстве заведения, при соблюдении всех требований, объяснила старший эксперт Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Светлана Альминович-Мильянович.
Актриса театра Dailes Дарта Даневича часто посещает различные общественные места, беря с собой своих питомцев, и считает это вполне приемлемой привычкой. А за 10 лет она даже разработала свой собственный маршрут по заведениям, дружественным к животным.
Видео: Сюжет программы Bez tabu (на латышском языке)
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