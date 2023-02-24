В Пилтене мужчина застрелил соседскую собаку. Животное якобы потревожило овец мужчины. Однако шокированная женщина подала жалобу в полицию, сообщает Degpunktā.
Видео ⟩ "Ему был всего год": охотник в Пилтене подстрелил соседскую собаку
Женщина в окрестностях Пилтене искала свою пропавшую немецкую овчарку и даже объявила награду тому, кто найдет животное. Однако выяснилось, что сосед застрелил собаку.
"Я в таком отчаянии. Поймите, я фактически живу с ним в одном доме, мы дружим с детства. С человеком, который его застрелил", - сказала хозяйка собаки.
Лео был всего год.
Женщина подала заявление в полицию, но сомневается, что ей удастся добиться справедливого вердикта - сосед влиятельный человек и отказался вернуть тело собаки.
"Поскольку он является руководителем охотничьего отряда, это уже говорит о том, что у него есть разрешение и ему разрешено это делать. Во-вторых, у полиции есть дела поважнее. Через месяц тело уже не найдут", - говорит владелеца подстреленной собаки.
Председатель правления Латвийской ассоциации охотников Харальд Барвикс, утверждает, что у мужчины, скорее всего, не было разрешения на убийство домашнего животного. Даже если на частную территорию забрела чужая собака, стрелять охотникам не разрешается.
Хозяйка призналась, что в роковую ночь собака не была привязана и, скорее всего, пошла к овцам в соседский загон.
"Они беременны, вот-вот родят ягнят. На овец напали. Он играл, он молодой дурак, ему всего годик", - говорит женщина.
Полиция начала расследование. Охотника также спросят о местонахождении Лео.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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