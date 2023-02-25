Германия передаст Киеву еще четыре своих тяжелых танка Leopard 2A6, сообщило в пятницу, 24 февраля, министерство обороны.
Германия увеличивает количество танков, которые поставит Украине
Германия увеличивает количество танков, которые поставит Украине
Таким образом, Германия увеличила количество танков, которые должны быть поставлены Украине, с 14 до 18.
Германия ищет партнеров, чтобы можно было укомплектовать произведенными ею танками Leopard 2 хотя бы один батальон из 31 боевой машины.
Тем временем Польша объявила, что передает Украине 14 чуть более старых Leopard 2A4 для формирования второго батальона.
Война в Украине длится уже больше года, ее жертвами стали десятки тысяч человек, миллионы стали беженцами, а мир захватил финансовый и энергетический кризис.
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