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Германия увеличивает количество танков, которые поставит Украине

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Германия увеличивает количество танков, которые поставит Украине
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Танк Leopard 2A6. Иллюстративное фото
Танк Leopard 2A6. Иллюстративное фото Фото: Christian Charisius/dpa/picture-alliance

Германия передаст Киеву еще четыре своих тяжелых танка Leopard 2A6, сообщило в пятницу, 24 февраля, министерство обороны.

Таким образом, Германия увеличила количество танков, которые должны быть поставлены Украине, с 14 до 18.

Германия ищет партнеров, чтобы можно было укомплектовать произведенными ею танками Leopard 2 хотя бы один батальон из 31 боевой машины.

Тем временем Польша объявила, что передает Украине 14 чуть более старых Leopard 2A4 для формирования второго батальона.

Война в Украине длится уже больше года, ее жертвами стали десятки тысяч человек, миллионы стали беженцами, а мир захватил финансовый и энергетический кризис.

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