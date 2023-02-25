Германия увеличивает количество танков, которые поставит Украине

Таким образом, Германия увеличила количество танков, которые должны быть поставлены Украине, с 14 до 18.

Германия ищет партнеров, чтобы можно было укомплектовать произведенными ею танками Leopard 2 хотя бы один батальон из 31 боевой машины.

Тем временем Польша объявила, что передает Украине 14 чуть более старых Leopard 2A4 для формирования второго батальона.

Война в Украине длится уже больше года, ее жертвами стали десятки тысяч человек, миллионы стали беженцами, а мир захватил финансовый и энергетический кризис.