Видео ⟩ "Не думал, что буду этим "котом" управлять": Владимир Кличко благодарит Германию за танки

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Клячко, который окончил карьеру в 2017 году с 64 победами в 69 профессиональных боях, открыл, что будет водить один из этих танков.

"24 февраля, год спустя. Я никогда раньше не думал, что буду управлять "котом". Год войны в Украине. Год страданий, и год, когда мы стали сильнее, чем когда-либо. Такими же сильными, как и этот танк", - говорит украинский спортсмен.

"Спасибо, Германия! Благодарим свободный мир за все, что вы делаете для нас, украинцев. Слава Украине! Героям слава!"

Уже сообщалось, что Германия передаст Киеву еще четыре своих тяжелых танка Leopard 2A6, сообщило в пятницу, 24 февраля, министерство обороны.

Таким образом, Германия увеличила количество танков, которые должны быть поставлены Украине, с 14 до 18.

Германия ищет партнеров, чтобы можно было укомплектовать произведенными ею танками Leopard 2 хотя бы один батальон из 31 боевой машины.