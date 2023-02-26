Через год после вторжения России в Украину Ассоциация немецкого бундесвера (Вооруженных сил Германии) не ожидает, что эта война закончится быстро. Путин готовит свою страну к долгосрочному конфликту, заявил в интервью Bild am Sonntag глава ассоциации бундесвера Андре Вистнер. По его словам, Германия должна готовиться к "десятилетию угроз".
Бундесвер: война в Украине может длиться 10 лет
Глава ассоциации бундесвера Андре Вистнер ожидает, что конфликт НАТО и Германии с Россией может затянуться еще на десять лет. "Путин пока не отступит от своих военных целей. Он продолжит попытки дестабилизировать Европу. Российский народ он готовит к длительному системному конфликту с Западом.
Мы переживаем десятилетие войны в Европе. НАТО и Германия должны стратегически сосредоточиться на десятилетии угроз.
Именно поэтому Вистнер старается быстрее оснастить и модернизировать Бундесвер. "И в материальном, и в кадровом, и в инфраструктурном плане этот законодательный период нуждается в реальном переломе, который будет ощущаться в войсках. На данный момент бундесвер выполняет свои задачи, но это ничто по сравнению с тем, что нам придется привнести в НАТО в будущем", - сказал Вистнер.
Поставки материалов в Украину создали дополнительные проблемы. "Я сомневаюсь, что с 2025 года мы сможем выполнять свои обязательства перед НАТО, если наконец не ускоримся. Германия взяла на себя обязательство увеличить свои боевые возможности, имея около 60 самолетов, 20 кораблей, 20 000 военнослужащих и 7 000 транспортных средств". Однако закупка материалов по-прежнему идет слишком медленно.
"Пока мы не заказали ни одной самоходной гаубицы, которую поставили в Украину в прошлом году, не говоря уже о запасных частях, - сказал Вистнер. - В результате другие из немногих оставшихся у нас гаубиц уже списаны и используются на запчасти. Оперативная готовность артиллерийских войск продолжает снижаться".
Германии нужно снова думать шире, когда дело доходит до вооружений. "Производственный поворот произойдет только в том случае, если отрасли уже на ранней стадии сообщат, сколько боевых танков, боеприпасов и орудий потребуется Бундесверу в ближайшие два-пять лет, и если вы дадите им гарантии закупки, - сказал он. - Должна быть возможность ежемесячно получать с конвейера десять танков Leopard вместо трех.
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