Бундесвер: война в Украине может длиться 10 лет

Глава ассоциации бундесвера Андре Вистнер ожидает, что конфликт НАТО и Германии с Россией может затянуться еще на десять лет. "Путин пока не отступит от своих военных целей. Он продолжит попытки дестабилизировать Европу. Российский народ он готовит к длительному системному конфликту с Западом.

Мы переживаем десятилетие войны в Европе. НАТО и Германия должны стратегически сосредоточиться на десятилетии угроз.

Именно поэтому Вистнер старается быстрее оснастить и модернизировать Бундесвер. "И в материальном, и в кадровом, и в инфраструктурном плане этот законодательный период нуждается в реальном переломе, который будет ощущаться в войсках. На данный момент бундесвер выполняет свои задачи, но это ничто по сравнению с тем, что нам придется привнести в НАТО в будущем", - сказал Вистнер.