FT: Российская элита против войны, но не может сказать Путину правду

Путин хочет продолжать войну, несмотря на потери

Источники сообщают, что хозяин Кремля все больше настроен продолжать войну против Украины. И это при том, что ее цена для России только возрастает. По оценкам западной разведки, Россия потеряла в Украине уже более 200 тысяч военнослужащих (проверить эти данные на данный момент невозможно).

Бывший высокопоставленный российский чиновник сказал The Financial Times, что, поскольку первоначальный план вторжения в Украину провалился, Путин искал новые предлоги для продолжения войны.

По словам источников, Путин уверяет близких ему людей, что Россия не была готова к войне.

"Армия в плохом состоянии. Наша промышленность в плохом состоянии. Но хорошо, что мы узнали об этом так, а не когда бы к нам вторглось НАТО", - сказал бывший кремлевский чиновник.

Несколько человек, знакомых с Путиным, рассказали газете, что диктатор становится все более изолированным, и никто не осмеливается сказать ему правду. "Сталин был злодеем, но хорошим руководителем, потому что ему невозможно было солгать. Но Путину никто не говорит правду", - подтвердил газете один из источников.

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