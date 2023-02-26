Вс, 26.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать
FT: Российская элита против войны, но не может сказать Путину правду
Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, Сергей Лавров и Владимир Путин Фото: AP/Scanpix
rus.tvnet.lv
FT: Российская элита против войны, но не может сказать Путину правду
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1

Большая часть российского руководства узнала о вторжении в Украину только из телеобращения президента РФ Владимира Путина. Даже министр иностранных дел России Сергей Лавров был проинформирован всего за несколько часов до начала войны. Большинство элиты против вторжения, но не видит возможности изменить ситуацию, сообщает британская газета The Financial Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Газета подробно описала настроения в российской элите, в том числе в ближайшем окружении Путина. Согласно статье, основанной на российских источниках, большая часть политической элиты России не знала о намерении Путина вторгнуться в Украину. Например, Лавров узнал о вторжении всего за несколько часов до его начала - в час ночи, по телефону.

Большая часть кремлевского руководства узнала о вторжении только тогда, когда на телеэкранах появилось заявление Путина о начале "специальной военной операции" (так в России называют вторжение в Украину).

По словам источников Financial Times, в день вторжения несколько российских олигархов в Кремле были настроены довольно пессимистично, поскольку знали, что западные санкции разрушат их личные бизнес-империи.

Один из олигархов невзначай спросил Лаврова, почему Путин решился на войну. Тот не ответил и объяснил присутствующим, что война планировалась только очень узким кругом лиц, в котором он не присутствовал.

По словам Лаврова, у Путина было всего три советника при планировании войны: Иван Грозный, Петр I и Екатерина Великая.

Путин хочет продолжать войну, несмотря на потери

Источники сообщают, что хозяин Кремля все больше настроен продолжать войну против Украины. И это при том, что ее цена для России только возрастает. По оценкам западной разведки, Россия потеряла в Украине уже более 200 тысяч военнослужащих (проверить эти данные на данный момент невозможно).

Бывший высокопоставленный российский чиновник сказал The Financial Times, что, поскольку первоначальный план вторжения в Украину провалился, Путин искал новые предлоги для продолжения войны.

По словам источников, Путин уверяет близких ему людей, что Россия не была готова к войне.

"Армия в плохом состоянии. Наша промышленность в плохом состоянии. Но хорошо, что мы узнали об этом так, а не когда бы к нам вторглось НАТО", - сказал бывший кремлевский чиновник.

Несколько человек, знакомых с Путиным, рассказали газете, что диктатор становится все более изолированным, и никто не осмеливается сказать ему правду. "Сталин был злодеем, но хорошим руководителем, потому что ему невозможно было солгать. Но Путину никто не говорит правду", - подтвердил газете один из источников.

Аннексия Крыма придала Путину уверенности

Уверенность Путина в себе выросла после аннексии Крыма в 2014 году. Тогда Путин даже не проинформировал Совет безопасности России о том, что планирует оккупировать и аннексировать полуостров. Несколько советников призвали Путина не делать этого. Путин якобы сказал им тогда, что это исторический момент: "Если вы с этим не согласны, можете уйти".

Поскольку санкции Запада в связи с аннексией Крыма мало повлияли на Россию, аннексия придала Путину больше уверенности. По словам источников, после событий 2014 года ближний круг Путина значительно сузился, поскольку мысли диктатора все больше сосредоточивались на заботах о безопасности России, которой, по мнению Путина, угрожают западные державы. Изоляция российского лидера усилилась во время пандемии Covid-19, когда он много времени проводил с Юрием Ковальчуком, который разделяет взгляды Путина на российский реваншистский империализм.

"Он действительно верит во все, что говорит о Петре I. Он думает, что его будут помнить как Петра [I]", - подтвердил The Financial Times высокопоставленный российский чиновник.

Во время пандемии Путин потерял связь с более либеральными прозападными советниками, с которыми раньше общался.

Путин поверил лжи Медведчука об Украине

The Financial Times пишет, что одним из источников лжи для Путина был украинский политик и его друг Виктор Медведчук. Украинский чиновник сказал Путину, что украинцы готовы приветствовать российские войска с распростертыми объятиями.

Согласно плану вторжения, бывший президент Украины Виктор Янукович, бежавший из страны, должен был объявить на видеозаписи, что Медведчук уполномочен управлять Украиной при поддержке Москвы. Указывается, что Медведчук вызвал скептицизм в Москве.

Как отметил бывший высокопоставленный российский чиновник, ничего серьезного на основании заявлений Медведчука планировать нельзя.

"Когда Медведчук говорит, что идет дождь, надо выглянуть в окно и увидеть, как светит солнце", - подтвердил тот же источник.

Россия также выплатила крупные суммы денег людям, связанным с Медведчуком в Украине, чтобы те поддержали вторжение. Хотя некоторые из них так и сделали, большинство приняли деньги и бежали из страны. Некоторые также предупредили украинские власти о данных им инструкциях, подтвердили бывшие и действующие официальные лица США, Украины и России.

Сообщается, что к плану российского вторжения скептически отнесся секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, который, несмотря на свою воинственную внешнеполитическую позицию, за три дня до вторжения предложил попробовать дипломатию. Согласно одному источнику, Патрушев был проинформирован о плачевном состоянии российских вооруженных сил. Служба внешней разведки России также выразила скептицизм по поводу успеха военного наступления.

В начале вторжения российские ПВО сбили несколько собственных самолетов

Хотя накануне вторжения ожидалось, что российские вооруженные силы быстро продвинутся и будут доминировать в воздушном пространстве Украины, в суматохе они сбили несколько собственных самолетов. В результате Россия потеряла и пилотов, имевших опыт взаимодействия с сухопутными войсками, сообщили Financial Times два западных и один украинский источник.

По словам заместителя начальника военной разведки Украины Вадима Скибицкого, начальник Генштаба России Валерий Герасимов не хотел начинать атаку сразу со стольких направлений, но ФСБ и другие официальные лица убедили его в обратном и заверили, что никакого сопротивления со стороны ВСУ не будет.

Российская элита выступает против войны, но чувствует себя бессильной

Путин ожидает от своих подчиненных больше лояльности, чем компетентности, а российская бюрократия говорит Путину только то, что он хочет услышать, утверждают источники. Для многих представителей российской элиты это стратегия выживания, и, как сообщил газете один российский источник, большая часть администрации президента России и тех, кто отвечает за экономику, лично выступают против войны, но чувствуют себя бессильными что-либо с этим поделать.

Некоторые ключевые чиновники, такие как бывший советник президента России по климату Анатолий Чубайс, тихо ушли в отставку. Кроме того, утверждается, что один из важнейших руководителей государственных компаний еще при исполнении служебных обязанностей подал заявление на получение израильского паспорта и разработал план выезда из страны.

В то же время Путин стремился узнать больше о том, что происходит на поле боя, и провел отдельные встречи с российскими военными блогерами, критикующими Минобороны России. Однако скептицизм Путина в отношении предоставленной ему информации еще не привел его к признанию того, что он был неправ, начиная войну.

"Его мозг взорвется, когда он поймет, что это была ошибка",

- подтвердил один из источников.

Когда Путина спросили, почему заявления Минобороны РФ не соответствуют ситуации на фронте, где российские солдаты жалуются на плохое оснащение, Путин перефразировал героя шпионской драмы советских времен "Семнадцать мгновений весны": "Никому нельзя доверять. Только мне". После этого, как пишет издание, Путин рассмеялся.

Галерея: Речь Путина 21 февраля

Галерея: Концерт-митинг в Москве к годовщине начала вторжения в Украину

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх