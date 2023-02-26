FT: Российская элита против войны, но не может сказать Путину правду

Большая часть российского руководства узнала о вторжении в Украину только из телеобращения президента РФ Владимира Путина. Даже министр иностранных дел России Сергей Лавров был проинформирован всего за несколько часов до начала войны. Большинство элиты против вторжения, но не видит возможности изменить ситуацию, сообщает британская газета The Financial Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Газета подробно описала настроения в российской элите, в том числе в ближайшем окружении Путина. Согласно статье, основанной на российских источниках, большая часть политической элиты России не знала о намерении Путина вторгнуться в Украину. Например, Лавров узнал о вторжении всего за несколько часов до его начала - в час ночи, по телефону.
Большая часть кремлевского руководства узнала о вторжении только тогда, когда на телеэкранах появилось заявление Путина о начале "специальной военной операции" (так в России называют вторжение в Украину).
По словам источников Financial Times, в день вторжения несколько российских олигархов в Кремле были настроены довольно пессимистично, поскольку знали, что западные санкции разрушат их личные бизнес-империи.
Один из олигархов невзначай спросил Лаврова, почему Путин решился на войну. Тот не ответил и объяснил присутствующим, что война планировалась только очень узким кругом лиц, в котором он не присутствовал.
По словам Лаврова, у Путина было всего три советника при планировании войны: Иван Грозный, Петр I и Екатерина Великая.