США, Польша и Германия обсуждают проведение совместных военных учений на территории Польши в ответ на угрозы России восточной границе НАТО, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.
США, Польша и Германия рассматривают возможность проведения совместных учений
Как заявил Писториус телеканалу ARD, учения обсуждаются, однако более подробных деталей не раскрыл.
Военные учения в государстве, граничащем с Украиной, дали бы "очень четкий сигнал" президенту России Владимиру Путину, указал министр обороны.
И "таким государствам Восточной Европы как Польша, страны Балтии, Словакия и другим важно видеть, что Германия как важнейший член альянса в Европе, а США как трансатлантический партнер соблюдают свои обязательства в сфере обороны", - подчеркнул Писториус.
По его словам, НАТО "и близко не слабо, как долгое время считал [Путин]".
"НАТО гораздо сильнее и сплоченнее, чем в прошлом году", до полномасштабного вторжения России в Украину, сказал министр обороны Германии.
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