США, Польша и Германия рассматривают возможность проведения совместных учений

Как заявил Писториус телеканалу ARD, учения обсуждаются, однако более подробных деталей не раскрыл.

Военные учения в государстве, граничащем с Украиной, дали бы "очень четкий сигнал" президенту России Владимиру Путину, указал министр обороны.

И "таким государствам Восточной Европы как Польша, страны Балтии, Словакия и другим важно видеть, что Германия как важнейший член альянса в Европе, а США как трансатлантический партнер соблюдают свои обязательства в сфере обороны", - подчеркнул Писториус.

По его словам, НАТО "и близко не слабо, как долгое время считал [Путин]".

"НАТО гораздо сильнее и сплоченнее, чем в прошлом году", до полномасштабного вторжения России в Украину, сказал министр обороны Германии.