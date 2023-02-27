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Второй раз за пять дней: снова осквернен мемориал жертвам Холокоста в Риге

TVNET rus.tvnet.lv
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Второй раз за пять дней: снова осквернен мемориал жертвам Холокоста в Риге
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Фото: Twitter/@krizdabz

Мемориал жертвам Холокоста в рижском Бикерниекском лесу снова осквернили, нанеся на него символику государства-агрессора, свидетельствуют сообщения в Twitter.

Рижская дума проинформировала, что сотрудники Рижского агентства памятников уже выехали на мемориал, чтобы удалить надписи.

Напомним, в предыдущий раз мемориал был осквернен всего пять днй назад - 22 февраля. Полиция начала процесс об административном правонарушении в связи с осквернением мемориала жертвам Холокоста времен Второй мировой войны в Бикерниекском лесу.

Процесс начат в связи с использованием в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, сообщили в полиции.

Галерея: Специалисты Рижского агентства памятников очищают мемориал (22 февраля)

Как сообщалось, летом прошлого года полицией также был начат уголовный процесс по факту осквернения мемориала жертвам Холокоста в Бикерниекском лесу. Тогда в социальных сетях появились кадры, свидетельствовавшие о том, что на одном из фрагментов мемориала нарисованы буквы SS.

Во время Второй мировой войны в Бикерниекском лесу были убиты и похоронены в братских могилах почти 46 000 человек.

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