Второй раз за пять дней: снова осквернен мемориал жертвам Холокоста в Риге

Jā, varu apliecināt pats savām acīm: Biķernieku memoriāls atkal denacificēts. Un vēl rossija pierakstīts, ja nu nesapratāt.

Tik zemu vajag nolaisties. Tur diemžēl vajag apsardzi, bet uztaisiet slēpni. Lai noķertu tos kropļus. pic.twitter.com/8K70qcE3Ep — Didzis Veinbergs (@didzvein) February 27, 2023

Рижская дума проинформировала, что сотрудники Рижского агентства памятников уже выехали на мемориал, чтобы удалить надписи.

Напомним, в предыдущий раз мемориал был осквернен всего пять днй назад - 22 февраля. Полиция начала процесс об административном правонарушении в связи с осквернением мемориала жертвам Холокоста времен Второй мировой войны в Бикерниекском лесу.

Процесс начат в связи с использованием в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, сообщили в полиции.

Галерея: Специалисты Рижского агентства памятников очищают мемориал (22 февраля)

Как сообщалось, летом прошлого года полицией также был начат уголовный процесс по факту осквернения мемориала жертвам Холокоста в Бикерниекском лесу. Тогда в социальных сетях появились кадры, свидетельствовавшие о том, что на одном из фрагментов мемориала нарисованы буквы SS.

Во время Второй мировой войны в Бикерниекском лесу были убиты и похоронены в братских могилах почти 46 000 человек.