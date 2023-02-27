Мемориал жертвам Холокоста в рижском Бикерниекском лесу снова осквернили, нанеся на него символику государства-агрессора, свидетельствуют сообщения в Twitter.
Второй раз за пять дней: снова осквернен мемориал жертвам Холокоста в Риге
Jā, varu apliecināt pats savām acīm: Biķernieku memoriāls atkal denacificēts. Un vēl rossija pierakstīts, ja nu nesapratāt.— Didzis Veinbergs (@didzvein) February 27, 2023
Tik zemu vajag nolaisties. Tur diemžēl vajag apsardzi, bet uztaisiet slēpni. Lai noķertu tos kropļus. pic.twitter.com/8K70qcE3Ep
Рижская дума проинформировала, что сотрудники Рижского агентства памятников уже выехали на мемориал, чтобы удалить надписи.
Напомним, в предыдущий раз мемориал был осквернен всего пять днй назад - 22 февраля. Полиция начала процесс об административном правонарушении в связи с осквернением мемориала жертвам Холокоста времен Второй мировой войны в Бикерниекском лесу.
Процесс начат в связи с использованием в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, сообщили в полиции.
Галерея: Специалисты Рижского агентства памятников очищают мемориал (22 февраля)
Как сообщалось, летом прошлого года полицией также был начат уголовный процесс по факту осквернения мемориала жертвам Холокоста в Бикерниекском лесу. Тогда в социальных сетях появились кадры, свидетельствовавшие о том, что на одном из фрагментов мемориала нарисованы буквы SS.
Во время Второй мировой войны в Бикерниекском лесу были убиты и похоронены в братских могилах почти 46 000 человек.
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