В России массово задерживают подростков за участие в ЧВК "Рёдан". Что это такое?

Похожая ситуация произошла и в Казани, где полиция отреагировала на появление неформально одетых подростков в ТЦ, и задержала 16 человек.

Агентство ТАСС, ссылаясь на неназванного собеседника в правоохранительных органах, сообщило в понедельник, что троих участников драк в Москве поместили под домашний арест по статье о хулиганстве с применением оружия - упоминаются газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты.

Во время полицейских рейдов задерживают и случайных людей, отмечает телеграм-канал "Сирена". По данным канала, 26 февраля у московского ТЦ "Авиапарк", где до этого случилась драка, задержали совершеннолетнего юношу, которого посадили в автозак и отвезли в отделение вместе с еще около 15 людьми, почти все из которых были несовершеннолетними. Задержанных в отделении сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и подошв без объяснения причин, пишет "Сирена".

"Родителей задержанных несовершеннолетних вызвали в отдел, где они писали объяснительные, в которых нужно было ответить на вопросы, где их дети были 18 февраля и знают ли они об увлечении подростков аниме", - сообщает телеграм-канал.

В полиции заявили, что 24 февраля в районе "Авиапарка" задержали 226 человек "непосредственно перед тем, как они собирались устроить массовую драку", 188 из них были несовершеннолетними. Полиция сообщает, что задержанные были представителями "враждующих молодежных течений". В отношении восьми родителей были составлены административные протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию.

На эти новости уже успели отреагировать глава СКР Александр Бастрыкин и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, лоббирующая запреты и ограничения для россиян в интернете. Бастрыкин поручил провести проверки по фактам множества видеозаписей в соцсетях с драками "редановцев" и их противников. А Мизулина заявила, что "Рёдан" - деструктивная субкультура и потребовала запретить движение и его сообщества в интернете.

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