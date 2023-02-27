Видео ⟩ В центре Риги мужчина сидел в окне. Службы устранили опасность

По данным Государственной полиции, возможная угроза жизни человека была устранена около 19:00.

"Благодаря тесному взаимодействию полиции с Государственной пожарно-спасательной службой (VUGD) и Службой неотложной медицинской помощи (NMPD) ситуация была успешно разрешена", - сказали в полиции.

С мужчиной были проведены переговоры, в результате которых он согласился перейти на платформу подъемника VUGD с подоконника многоквартирного дома, где находился ранее.

"Следует отметить, что мужчина вел себя агрессивно и находился в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента его доставили в медучреждение", - сообщили в полиции.

Очевидец Apollo.lv прислал несколько видеороликов, на которых видно, как на месте работали экстренные службы. На одном видео видно, как несколько спасателей пытались проникнуть в здание через крышу.

Как пояснили Apollo.lv в Государственной полиции, в 15:08 на улицу Кр. Барона поступил звонок в связи с тем, что человек может подвергать себя опасности.

В VUGD заявили, что в 15:02 поступил звонок на улицу Кр. Барона, где в окне четвертого этажа пятиэтажного жилого дома сидел мужчина.

На месте работали VP, VUGD и врачи NMPD. Оперативные службы пытались договориться с мужчиной.

Как сообщил очевидец, на месте происшествия также находилось антитеррористическое подразделение полиции Omega.

Видео: Оперативные службы на улице Кр. Барона