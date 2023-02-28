В Саласпилсе рабочий день водителя автобуса закончился, так и не начавшись. Он не справился с управлением, и машина въехала в стену соседнего дома, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ В Саласпилсе автобус врезался в стену магазина и протаранил пакомат Omniva
Стена магазина и поврежденный пакомат до сих пор не отремонтированы. Павел, живущий рядом с магазином, рассказывает о пережитом: "Я гулял с собакой и увидел, что туда въехал автобус. Дворник рассказал, что там автобус, полиция, скорая помощь".
Некоторые местные жители считают, что водителю стало плохо за рулем, однако есть и другие версии случившегося.
Программа связалась с представителем компании Omniva, который сообщил о причиненных убытках: "Убытки в настоящее время подсчитываются. Они точно составят несколько тысяч евро. И да, у нас есть модули, которые мы можем установить, чтобы пакомат продолжал нормально функционировать".
Пакомат застрахован, и его работа полностью не остановлена.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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