Беспилотники упали в Подмосковье и еще четырех регионах России. Что известно

Судя по информации из Белгородской области, там были использованы другие дроны, более легкие, которым, видимо, не удалось достичь цели.

Еще одно обстоятельство, которое может иметь отношение к ночному налету дронов - звуки воздушной тревоги, которые прозвучали в нескольких регионах, в частности, в Воронежской, Белгородской областях, а также в Краснодарском крае.

Их передавали местные радиостанции и телеканалы. Они оповещали о "ракетном ударе", призывая немедленно проследовать в укрытие на фоне звуков сирен. В МЧС России заявили, что это стало следствием взлома систем оповещения хакерами.

Все это вместе выглядит как хорошо спланированная операция, которая включает в себя использование беспилотников разного класса, возможно - параллельно с кибератакой.

При этом в случае с Туапсе и Адыгеей, если дроны запускались с территории, которую контролирует ВСУ, то им пришлось пролететь более 400 километров, а траектория полета пролегала над линией фронта, тылом российской группировки, украинским и российским побережьем Азовского моря, над самим морем, а также над Краснодарским краем.

В результате как минимум один беспилотник смог поразить цель, причем в Туапсе - городе, который очень далеко от фронта войны в Украине.

Кроме того, пролетающие беспилотники могли помочь вскрыть расположение объектов ПВО, их режим работы. Информацию об этом теоретически можно было бы получить при помощи самолета-разведчика над Черным морем. В этом районе с начала военной операции часто дежурят пилотируемые или беспилотные разведывательные самолеты стран НАТО".

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