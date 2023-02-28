Фото и видео ⟩ В Таллинне 19-летний водитель под наркотиками въехал в толпу людей

Нарушителя приговорили к 30 суткам ареста

Позже в ходе следствия было установлено, что перед тем, как сесть за руль, водитель без назначения врача принял наркотические или психотропные вещества. По данным полиции, сегодня в Харьюском уездном суде водителю был вынесен приговор: помимо 30 суток ареста, он был лишен водительских прав, которые получил полгода назад. "Возможность восстановить водительские права у него будет только тогда, когда вынесенный приговор станет историей в судимости", - пояснили в Центре надзора за дорожным движением. По данным полиции, это максимально возможный приговор.

"Дорожное движение - это не место, где можно принимать решения на основе сиюминутных эмоций и доказывать что-то другим пассажирам или участникам дорожного движения. Правила дорожного движения устанавливаются неспроста, и их нарушение легко может привести к очень тяжелым последствиям, - предупредили в центре. - Кроме того, термин "легкая травма" не всегда означает просто наложение гипса или царапину на колене. Это означает, что, по словам врачей, ожидаемое время восстановления составляет менее четырех месяцев. Пожалуйста, управляйте машиной так, как вы хотели бы, чтобы другие участники дорожного движения ехали рядом с вами и членами вашей семьи".