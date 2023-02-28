Полиция Эстонии опубликовала кадры серьезной аварии, произошедшей в воскресенье на таллиннской улице Тоомпуйестеэ. На них видно, что пьяный водитель мог стать причиной гораздо более крупной трагедии, так как на автобусной остановке ждали транспорта несколько десятков человек, пишет Rus.Postimees.
Фото и видео ⟩ В Таллинне 19-летний водитель под наркотиками въехал в толпу людей
В воскресенье вечером легковой автомобиль BMW проехал по направлению к Балтийскому вокзалу через улицу Тоомпуйестеэ в Таллинне. Выяснилось, что авария, в результате которой пострадали два пешехода, произошла из-за необдуманного вождения 19-летнего парня.
"19-летнему водителю не понравилось, что его обогнал другой водитель. Желая преподать ему урок, молодой человек сильно разогнался и поспешил опередить автомобиль до конца полосы", - пояснили в социальных сетях Центра надзора за дорожным движением.
"После перестроения водитель заметил установленные на дороге средства управления движением и, так как места для торможения не хватило, для проезда знаков выбрал встречную полосу. По встречной ехала другая машина, поэтому следующим вариантом был тротуар", - рассказали в Центре надзора за дорожным движением, добавив, что, по словам водителя, он ехал со скоростью 80 километров в час. Ограничение скорости на этом участке - 30 километров в час.
По данным полиции, авария была, как ни странно это звучит, очень удачной: на момент происшествия на остановке стояли несколько десятков человек. К счастью, пострадавшие пешеходы в возрасте от 20 до 50 лет не получили серьезных повреждений.
Нарушителя приговорили к 30 суткам ареста
Позже в ходе следствия было установлено, что перед тем, как сесть за руль, водитель без назначения врача принял наркотические или психотропные вещества. По данным полиции, сегодня в Харьюском уездном суде водителю был вынесен приговор: помимо 30 суток ареста, он был лишен водительских прав, которые получил полгода назад. "Возможность восстановить водительские права у него будет только тогда, когда вынесенный приговор станет историей в судимости", - пояснили в Центре надзора за дорожным движением. По данным полиции, это максимально возможный приговор.
"Дорожное движение - это не место, где можно принимать решения на основе сиюминутных эмоций и доказывать что-то другим пассажирам или участникам дорожного движения. Правила дорожного движения устанавливаются неспроста, и их нарушение легко может привести к очень тяжелым последствиям, - предупредили в центре. - Кроме того, термин "легкая травма" не всегда означает просто наложение гипса или царапину на колене. Это означает, что, по словам врачей, ожидаемое время восстановления составляет менее четырех месяцев. Пожалуйста, управляйте машиной так, как вы хотели бы, чтобы другие участники дорожного движения ехали рядом с вами и членами вашей семьи".
Центр мониторинга дорожного движения полиции Таллинна предупреждает: ролик может содержать шокирующие кадры!
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