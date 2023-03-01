Министерство обороны Украины: ситуация сложная, в Бахмут направляются дополнительные силы

"Сегодня эпицентр боевых действий - Бахмут, и враг сфокусировал там свои основные усилия", - сказала заместитель министра.

Как указала Маляр, командир сухопутных сил Украины Александр Сырский в Бахмуте объехал фактически весь город.

"Был в штабе, и задача заключалась в том, чтобы понять ситуацию, обстоятельства, которые могут помешать защите или что может улучшить защиту. Именно на месте были приняты решения о перемещении дополнительных единиц и решениях, которые нельзя разглашать", - сказала Маляр.

Она отметила, что атака россиян продолжается.

"Это продолжается примерно с начала января, когда враг активизировался и собрал свои силы, а теперь в районе Бахмута враг собирает профессиональные и многочисленные единицы ЧВК "Вагнер". Несмотря на то, что там есть серьезные сражения, несмотря на то, что враг там силен и в каком-то смысле у него перевес, потери у врага очень большие", - заявила Маляр.