В Тульской области задержали отца школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок. Девочку отправили в приют

По ее словам, "девочка очень хорошая, воспитанный ребенок, совершенно адекватно мыслит и излагает свои мысли": "Мы считаем, что недопустимо, когда детей пытаются в чем-то ограничивать и навязывать им что-то".

Ранее против Москалева было было возбуждено уголовное дело о "дискредитации армии", а в его квартире прошел обыск.

Весной прошлого года Маша Москалева, на тот момент ученица шестого класса, на уроке ИЗО в школе нарисовала антивоенный рисунок. На рисунке были изображены российский и украинский флаги - на одном было написано "Нет войне", на втором - "Слава Украине". Между двумя флагами - женщина с ребенком, на которых со стороны российского флага летят ракеты.

О том, что происходило после урока ИЗО подробно рассказывали издания "ОВД-Инфо" и "Спектр".

Как рассказал журналистам Алексей Москалев, учитель сообщил о рисунке директору школы, которая в свою очередь, судя по всему, вызвала полицию. После чего с отцом Маши Москалевой беседу провели полицейские и служба опеки.