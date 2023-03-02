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Россия производит всего 20 танков в месяц, теряет - 150

rus.tvnet.lv
Россия производит всего 20 танков в месяц, теряет - 150
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Владимир Путин на "Уралвагонзаводе"
Владимир Путин на "Уралвагонзаводе" Фото: Reuters/ScanPix

В 1940-е годы Советский Союз мог произвести примерно 1000 танков в месяц. Сейчас Россия может произвести только 20, и одному заводу сложно произвести больше из-за высокого спроса, вызванного войной России в Украине, пишет The Economist.

Как сообщает издаение, у России сейчас всего один танковый завод - "Уралвагонзавод" - построенный в 1930-е годы индустриальный комплекс на востоке страны.

Возможно, это один из крупнейших производителей танков в мире, свидетельствуют подсчеты Fortune. Указывается, что на нем работает 30 000 сотрудников, однако в месяц предприятие способно произвести довольно мало танков.

Западное должностное лицо прокомментировало изданию, что спрос превышает предложение в 10 раз.

Исследовано, что Россия в Украине теряет примерно 150 танков в месяц.

Напомним, новейшая информация свидетельствует, что потери живой силы российской армии в Украине к утру среды достигли 149 890 человек, сообщил генштаб армии Украины.

Всего же с момента полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Россия потеряла уже 3395 танков, свидетельствует информация генштаба.

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