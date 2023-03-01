Потери России в Украине превысили все суммарные военные потери после 1945 года

Для сравнения, американская газета The New York Times в феврале сообщила, что на войне в Украине погибли или ранены около 200 000 российских солдат. После этого аналогичный расчет опубликовали и британские разведчики. Великобритания также конкретизировала, что, согласно ее расчетам, в Украине погибло от 40 000 до 60 000 российских солдат.

В то же время, согласно данным Генерального штаба Украинской армии, потери живой силы российских войск в Украине уже составляют около 150 000.