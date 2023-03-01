В течение года во время вторжения в Украину погибло от 60 000 до 70 000 российских военнослужащих, свидетельствуют данные Стратегического и международного учебного центра США (CSIS).
Потери России в Украине превысили все суммарные военные потери после 1945 года
Это означает, что потери в живой силе в Украине превысили суммарные потери, которые понесли армии СССР и России во всех вооруженных конфликтах после Второй мировой войны.
Общие убытки России в Украине, включая умерших, и раненных, составляют от 200 000 до 250 000 человек, сообщает CSIS.
Эти числа включают в себя как военнослужащих, так и наемников ЧВК "Вагнер", а также боевиков самопровозглашенных "народных республик" Восточной Украины.
Наибольшие потери после Второй мировой войны армии СССР и России понесли в Афганистане (от 14 000 до 16 000), в двух Чеченских войнах (от 12 000 до 25 000), а также во время военных действий в Донбассе до полного вторжения в Украину 24 февраля прошлого года (от 6000 до 7000).
Аналитики CSIS также отмечают, что темп потерь России в Украине значительно превышает темпы потерь во всех предыдущих конфликтах после 1945 года.
Например, в Чечне российские силы теряли в среднем от 95 до 185 убитых людей в месяц, а в Афганистане - от 130 до 145. В свою очередь, в Украине войска в месяц теряют в среднем от 5000 до 5800 человек.
Для сравнения, американская газета The New York Times в феврале сообщила, что на войне в Украине погибли или ранены около 200 000 российских солдат. После этого аналогичный расчет опубликовали и британские разведчики. Великобритания также конкретизировала, что, согласно ее расчетам, в Украине погибло от 40 000 до 60 000 российских солдат.
В то же время, согласно данным Генерального штаба Украинской армии, потери живой силы российских войск в Украине уже составляют около 150 000.
Аналитики CSIS также подчеркивают, что Россия свою первоначальную стратегию войны в Украине основывала на нескольких ошибочных допущениях - что жители Украины не будут бороться за свое правительство, что украинская армия быстро устанет и будет побеждена, и что Запад не поможет Украине.
В свою очередь, успех Украины в войне объясняется успешным применением военных инноваций, в том числе способ, каким украинская армия использовала беспилотные летательные аппараты, а также способы, как оно получило и использовало информацию, предоставленную гражданскими лицами. Украине очень помогали современные органы власти и, конечно, оружие, полученное от других стран.
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