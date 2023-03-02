Президент Эгил Левитс призывает в день памяти национальных партизан чтить память людей, бросивших вызов советскому оккупационному режиму и готовых сражаться за Латвию в самых тяжелых условиях, сообщила специалист по связям с общественностью медиацентра канцелярии президента Элина Креса.
Левитс призвал чтить людей, которые противостояли режиму советской оккупации
Как отмечает Левитс, в день памяти о вооруженном сопротивлении национальных партизан мы чтим волю, мужество и умение латышей бороться против советской оккупации с оружием в руках. Он подчеркивает, что 2 и 3 марта 1945 года в Стомпаки латгальские партизаны выиграли самое крупное сражение в истории латышских национальных партизан.
"Исход Второй мировой войны уже был решен. Для Латвии это означало повторную советскую оккупацию, террор, репрессии и русификацию. Однако этот день памяти напоминает нам о патриотизме, мужестве и доблести тех людей, которые с оружием в руках сражались против превосходящих сил оккупантов", - сказал президент.
По его словам, наша задача - закрепить историю сопротивления в национальной памяти. Об этом нужно с гордостью рассказывать международному сообществу. Левитс выразил благодарность людям, изучающим национальное партизанское движение и заботящимся о памяти национальных партизан.
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