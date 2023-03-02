Левитс призвал чтить людей, которые противостояли режиму советской оккупации

"Исход Второй мировой войны уже был решен. Для Латвии это означало повторную советскую оккупацию, террор, репрессии и русификацию. Однако этот день памяти напоминает нам о патриотизме, мужестве и доблести тех людей, которые с оружием в руках сражались против превосходящих сил оккупантов", - сказал президент.