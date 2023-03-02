США зондируют готовность союзников ввести санкции против Китая

Роль Китая в войне против Украины, по всей видимости, будет одной из тем переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) на встрече в Вашингтоне 3 марта. Министерство финансов США, курирующее введение санкций, пока не комментировало сообщение Reuters. США в последние недели неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки вооружений России. Правительство в Пекине отрицает это.

По словам собеседников Reuters, первые зондирующие шаги США включают в себя неформальные контакты на личном и дипломатическом уровне. Основу для возможного введения санкций против властей КНР должна заложить группа стран, которые наиболее активно поддержали штрафные меры против России после ее вторжения в Украину год назад.

США пока не добились конкретных успехов

Источники в то же время отмечают, что усилия США пока не привели к широкому консенсусу среди союзников относительно конкретных санкций против КНР. По словам одного из американских чиновников, США хотят сначала предложить принять координированные санкции и "придать импульсы" на тот случай, если факты поставок оружия из Китая России будут выявлены.

Один из чиновников государства, с которым консультируются США, отметил, что Вашингтон пока предоставил мало конкретной информации, которая подтверждала бы, что Китай готов оказывать России военную поддержку. Сотрудник Белого дома сообщил агентству Reuters, что США хотят предоставить союзникам детальную разведывательную информацию.