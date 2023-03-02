Строящийся 42-этажный небоскреб загорелся в Гонконге. Пожар начался в крупном торговом и туристическом районе города, об этом сообщают ряд Telegram-каналов со ссылкой на местные СМИ.
Видео ⟩ В Гонконге загорелся строящийся небоскреб
В Гонконге загорелся строящийся небоскреб
Огонь начал распространятся сверху здания и за час охватил его полностью. Пожарные пытаются потушить его на всей высоте.
По данным местных СМИ, двое пострадавших доставлены в больницу.
По сообщению очевидцев, из-за загоревшихся лесов на землю стали падать горящие объекты и мусор. По словам сотрудников полиции, загорелись еще четыре здания поблизости, но их удалось потушить.
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