Видео ⟩ В Гонконге загорелся строящийся небоскреб

Огонь начал распространятся сверху здания и за час охватил его полностью. Пожарные пытаются потушить его на всей высоте.

По данным местных СМИ, двое пострадавших доставлены в больницу.

По сообщению очевидцев, из-за загоревшихся лесов на землю стали падать горящие объекты и мусор. По словам сотрудников полиции, загорелись еще четыре здания поблизости, но их удалось потушить.