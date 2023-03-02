Чт, 2.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ В Гонконге загорелся строящийся небоскреб

rus.tvnet.lv
В Гонконге загорелся строящийся небоскреб
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Горящий небоскреб
Горящий небоскреб Фото: Скриншот с Telegram канала Осторожно, новости

Строящийся 42-этажный небоскреб загорелся в Гонконге. Пожар начался в крупном торговом и туристическом районе города, об этом сообщают ряд Telegram-каналов со ссылкой на местные СМИ.

Огонь начал распространятся сверху здания и за час охватил его полностью. Пожарные пытаются потушить его на всей высоте.

По данным местных СМИ, двое пострадавших доставлены в больницу.

По сообщению очевидцев, из-за загоревшихся лесов на землю стали падать горящие объекты и мусор. По словам сотрудников полиции, загорелись еще четыре здания поблизости, но их удалось потушить.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх