МИ-5 могла предотвратить взрыв на концерте в Манчестере - итог общественного расследования

Приобрести все необходимое для бомбы Салману помог его брат Хашем, который незадолго до теракта уехал в Ливию, но был задержан в Триполи, выдан Британии и приговорен к 55 годам тюрьмы.

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Директор MI5 Кен Маккаллум в официальном заявлении принес глубочайшие извинения за то, что его организация не смогла предотвратить этот теракт.

Он подчеркнул, что проведение секретных операций связано с большими сложностями, но если бы сотрудники служб безопасности воспользовались теми немногими шансами, которые у них были, возможно, обошлось бы без таких жертв.

Министр внутренних дел Суэлла Браверман в заявлении по случаю публикации результатов расследования комиссии отметила, что за последние три года в ходе этого расследования были проанализированы важнейшие улики и выучены жизненно важные уроки, и выразила благодарность сэру Джону Сондерсу и его команде за кропотливый труд и тщательный подход.

"Я намерена и далее сотрудничать с MI5, полицией и другими нашими партнерами в деле изучения выводов комиссии, - подчеркнула она, - и вместе мы сделаем все возможное для того, чтобы предотвратить повторение таких чудовищных акций".

В чем состоят выводы и рекомендации комиссии?