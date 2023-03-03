Семь привычек, негативно влияющих на здоровье слуха

Оториноларингологи иногда шутят, что лучшая гигиена ушей - это оставить уши в покое и не трогать их. В этой шутке есть доля правды, ведь ухо устроено самоочищаться. Если сера появилась в наружном проходе уха и видна, ее можно удалить пальцем, но ни в коем случае нельзя пытаться вывести серу с помощью палочек или ватных палочек. В слуховом проходе есть кожные железы, выделяющие серу, и сера является как бы защитной стенкой уха - она уничтожает микробы, подавляет их размножение, а также действует как тепло- и гидроизоляция. "Если человек потеет, плавает или купается слишком часто, ушной канал тоже намокает. возникает ощущение заложенности, возможно потому, что во влажной среде сера набухла как горох, создав закупорку - серную пробку. Нельзя пытаться вытащить ее своими руками, потому что это может только еще глубже затолкнуть серную пробку в ухо. Правильнее было бы закапывать в ухо капли на масляной основе, которые можно купить в аптеке, чтобы размягчить серную пробку в ожидании визита к врачу, который удалит серную пробку в ухе", - рекомендует фармацевт Apotheka Марите Шукеле.