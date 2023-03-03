3 марта отмечается Всемирный день слуха, целью которого является повышать осведомленность людей о предотвратимых нарушениях или потере слуха. Пока жалоб на слух нет, большинство людей воспринимают это данное природой чувство настолько само собой разумеющимся, что ежедневно мало задумываются о здоровье своих ушей.
Семь привычек, негативно влияющих на здоровье слуха
Однако, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Марите Шукеле, рекомендует профилактически заботиться о своем слухе, обращая внимание на семь все более распространенных привычек образа жизни, которые могут повредить слух.
Привычка № 1: Проводить за компьютером весь день
Хотя кажется, что сидячая работа не имеет ничего общего со слухом, на самом деле это так! Сидение в неправильном положении перегружает мышцы шеи и плеч, что в конечном итоге вызывает проблемы с шейными позвонками, а также затрудняет кровоснабжение нервных рецепторов в ухе. "Эргономически неправильная рабочая среда может стать причиной появления жалоб на звон в ушах, и со временем развиваются нарушения слуха. Если кровообращение в позвоночнике нарушено, рано или поздно пострадает и слух. Поэтому, если вам предстоит провести весь день сидя за компьютером, то вам обязательно нужно позаботиться об эргономично обустроенной рабочей среде. Людям, выполняющим сидячую работу, нужно не забывать периодически вставать со стула, чтобы выполнить зарядку, двигаться, поскольку это необходимо для улучшения кровообращения", - рекомендует сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Марите Шукеле.
Привычка № 2: Обожаю слушать громкую музыку!
Во избежание повреждения слуха шум (относящийся к рабочей среде или громкой музыке) не должен превышать 85 децибел (дБ). Часто специалисты советуют поступать просто – даже при прослушивании музыки на разных устройствах ни в коем случае нельзя превышать 60 % максимально допустимого звука, предлагаемого устройством. "Если хотите слушать музыку в наушниках, лучше выбрать те, которые можно надеть на уши, а не те, которые нужно вставлять в ухо. Следует учитывать, что при использовании вставляемых наушников-вкладышей уровень звука всегда будет выше", - предупреждает фармацевт Apotheka Марите Шукеле.
Чтобы не повредить слух, не рекомендуется слушать музыку громче 100 дБ более 15-20 минут в день, тогда как самая приятная для ушей громкость не превышает громкости обычного разговора (35-70 дБ). "Шумная обстановка повреждает рецепторы слухового нерва. После посещения концерта слух постепенно восстанавливается. Чтобы это происходило успешнее, после концерта рекомендуется побаловать уши парой часов тишины. Однако если человек длительное время подвергается воздействию шума или громкой музыки, существует риск развития тугоухости. Первыми повреждаются клетки, отвечающие за восприятие высоких, пронзительных звуков с частотой, близкой к 4000 Гц, затем постепенно снижается и восприятие звуков с другой частотой. Поэтому при длительной работе или нахождении в шумной обстановке следует использовать приглушающие звук наушники", - объясняет фармацевт Apotheka Марите Шукеле. Родителям подростков следовало бы обсудить с своими детьми использование наушников на улице, особенно при пересечении железнодорожных переездов и перекрестков. Это вопрос не только профилактики слуха, но и безопасности. Невозможность слышать окружающие звуки при прослушивании музыки в наушниках может поставить человека в опасную для жизни ситуацию.
Привычка № 3: Частое купание, посещение бассейна, прием ванной!
Оториноларингологи иногда шутят, что лучшая гигиена ушей - это оставить уши в покое и не трогать их. В этой шутке есть доля правды, ведь ухо устроено самоочищаться. Если сера появилась в наружном проходе уха и видна, ее можно удалить пальцем, но ни в коем случае нельзя пытаться вывести серу с помощью палочек или ватных палочек. В слуховом проходе есть кожные железы, выделяющие серу, и сера является как бы защитной стенкой уха - она уничтожает микробы, подавляет их размножение, а также действует как тепло- и гидроизоляция. "Если человек потеет, плавает или купается слишком часто, ушной канал тоже намокает. возникает ощущение заложенности, возможно потому, что во влажной среде сера набухла как горох, создав закупорку - серную пробку. Нельзя пытаться вытащить ее своими руками, потому что это может только еще глубже затолкнуть серную пробку в ухо. Правильнее было бы закапывать в ухо капли на масляной основе, которые можно купить в аптеке, чтобы размягчить серную пробку в ожидании визита к врачу, который удалит серную пробку в ухе", - рекомендует фармацевт Apotheka Марите Шукеле.
С другой стороны, после купания уши можно просушить так же, как и волосы – феном. Если вы часто купаетесь, также можно использовать содержащие спирт капли, которые можно купить в аптеке, которые не только дезинфицируют уши, но и связывают воду - так ушные проходы высохнут гораздо быстрее.
Привычка № 4: Нет времени болеть - чем раньше вернуться к жизни, тем лучше!
Однообразное, нездоровое питание, переутомление, хронические заболевания, малоподвижный образ жизни – все, что не полезно для здоровья в целом, не приносит пользу и для профилактики слуха. При уходе за ушами следует помнить: если довелось заболеть сезонным вирусом, вызвавшим воспаление верхних дыхательных путей, заболевание необходимо лечить во избежание осложнений, которые часто проявляются в виде отита. "Из-за насморка канал, соединяющий носоглотку с полостью среднего уха, перекрывается, создавая благоприятную среду для попавших туда бактерий. Это вызывает боль, а также может ухудшить слух", - предупреждает фармацевт Apotheka Марите Шукеле.
Привычка № 5. Игнорировать высокий уровень холестерина
Следует учитывать, что ухудшение слуха может возникать и в результате процессов старения. В большинстве случаев это вызвано атеросклерозом, вследствие которого сосуды теряют эластичность, что снижает кровоснабжение внутреннего уха, а из-за нарушения кровообращения повреждает клетки слухового нерва. Если клетки слухового нерва погибли, восстановить их уже невозможно. Однако вовремя позаботиться о здоровье сосудов можно, соблюдая основные принципы здорового питания, используя назначенные врачом препараты для лечения атеросклероза, чтобы остановить и отсрочить этот процесс, когда начинается ухудшение слуха.
Привычка № 6: Жизнь - такая захватывающая, что некогда спать!
С одной стороны, здорово, если образ жизни - настолько динамичен и богат приключениями, но он не должен отнимать время, необходимое для обеспечения организма физиологическими потребностями, включая полноценный сон не менее семи часов в сутки. Внутреннее ухо - наиболее чувствительная и хрупкая часть органа слуха, к тому же оно довольно плохо снабжается кровью. Внутреннее ухо лучше всего снабжается кровью, когда человек находится в горизонтальном положении, т. е. во сне. С этой точки зрения сон также является важной составляющей профилактики хорошего слуха.
Привычка № 7: Приемы пищи - как придется и когда удастся
Конечно, не существует суперпродуктов, употребляя которые можно сохранить хороший слух на протяжении всей жизни. Однако, регулярно включая в меню продукты, богатые витаминами и минералами, можно позаботиться как о повышении иммунитета, так и о профилактике слуха. Сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле рекомендует не только во Всемирный день слуха, но ежедневно следить за тем, чтобы продукты, которые вы выбираете для своего рациона, содержали следующие вещества:
- Фолиевую кислоту. Брокколи, шпинат, спаржа, турецкий горох, печень, чечевица содержат фолиевую кислоту, снижающую возрастную потерю слуха. Если врач все же считает, что с пищей вы потребляете недостаточное количество фолиевой кислоты, дополнительно рекомендуется принимать комплекс витаминов группы В, что пойдет слуху на пользу.
- Магний. Доказано, что магний обладает способностью снижать количество свободных радикалов в организме, усиленно образующихся под воздействием шума, защищая тонкие волоски, выстилающие внутреннее ухо. Поэтому в рацион следует включать продукты, содержащие магний: картофель, шпинат, бананы, брокколи, помидоры, коричневый рис, арахисовое масло, миндаль, черную фасоль.
- Цинк. Цинк необходим для иммунитета, он способствует процессам заживления в организме. Цинк необходим для более быстрого преодоления ушных инфекций, лечения тинита или звона в ушах. Цинком богаты миндаль, арахис, говядина, свинина, чечевица, устрицы, темный шоколад.
- Калий. Снижение содержания калия о связано с возрастной потерей слуха. Калий очень важен для жидкости во внутреннем ухе, которая преобразует звук в электрические импульсы, передаваемые дальше в мозг для распознавания и интерпретации звука. Калий можно принимать с бананами, абрикосами, шпинатом, помидорами, изюмом, дынями, молоком, йогуртом.
- Омега-3 жирные кислоты. Регулярное потребление омега-3 снижает риск того, что процесс старения приведет к потере слуха. Жирные кислоты можно принимать, употребляя в пищу жирную рыбу, а также семена чиа, соевые бобы, грецкие орехи, цитрусовые.
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