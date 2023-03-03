Левитс уже в третий раз встретился с Зеленским в Украине

"Значимый и символичный визит президента Латвии в Украину. Спасибо за принципиальную поддержку, как в военном, так и в политическом плане, за четкое понимание того, что агрессору нельзя давать ни единого шанса. Украина и Европа победят!" - заявил Зеленский в социальных сетях.