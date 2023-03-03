В пятницу, 3 марта, на улице Маза Нометню в Риге в подвале какого-то здания вылилось несколько литров опасных химических веществ, возможно, формальдегида, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В Риге в подвале здания произошла утечка химического вещества. Проведена эвакуация
В Риге в подвале здания произошла утечка химического вещества. Проведена эвакуация
Пожарные эвакуировали из здания людей и в настоящее время осуществляют сбор вещества в контейнер, который далее передадут на утилизацию. На небольшом участке улицы закрыто движение.
Формальдегид - это летучее органическое соединение, которое выделяет пары при комнатной температуре. Он встречается в природе и производится в жидком или твердом виде. Он используется в производстве различных товаров и продуктов. В быту формальдегид может присутствовать в прессованных древесных материалах, таких как шпон, ДСП и ДВП средней плотности.
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