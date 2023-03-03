В Риге в подвале здания произошла утечка химического вещества. Проведена эвакуация

Пожарные эвакуировали из здания людей и в настоящее время осуществляют сбор вещества в контейнер, который далее передадут на утилизацию. На небольшом участке улицы закрыто движение.

Формальдегид - это летучее органическое соединение, которое выделяет пары при комнатной температуре. Он встречается в природе и производится в жидком или твердом виде. Он используется в производстве различных товаров и продуктов. В быту формальдегид может присутствовать в прессованных древесных материалах, таких как шпон, ДСП и ДВП средней плотности.