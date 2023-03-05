Трамп: талибы продали американские вертолеты России и Китаю

Он сказал, что в Афганистане осталось так много оружия и техники, что армия талибов стала второй по численности в мире. По словам политика, часть военной техники, в том числе вертолеты Apache, продается талибами.

По его словам, один такой вертолет они продали в Россию, а другой в Китай. Трамп считает, что и Россия, и Китай будут разбирать, изучать и пытаться копировать эту технику.

По словам генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, во время нескоординированного вывода войск Вашингтон оставил в Афганистане оружие, военную технику и припасы на сумму не менее 7,2 миллиарда долларов. Все это попало в распоряжение новых афганских властей.

Вывод войск США и НАТО из Афганистана начался в апреле 2021 года. К июлю страну покинуло 90% иностранных военнослужащих. В августе талибы взяли под свой контроль афганскую столицу.