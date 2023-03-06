Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Итак, поехали!
Лева Би-2 со Слепаковым, Литвинова на Неделе моды в Париже и Галкин на коне в Техасе
Лева Би-2 со Слепаковым, Литвинова на Неделе моды в Париже и Галкин на коне в Техасе
Лева Би-2 встретил Семена Слепакова
Рената Литвинова отправилась на показ Balenciaga на Неделе моды в Париже. Шоу оказалось максимально засекреченным, пишут СМИ
Модель Монами Фрост показала свой модный лук
София Стужук поделилась с подписчиками нежными кадрами
Интарс Бусулис показал своего любимца, у которого были именины
У Татьяны Мингалимовой "обновление" прически
Дерзкий Маркус Рива
Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву с первым днем весны
И прокатился на лошади
Лайма Вайкуле поздравила всех с весной
Noize MC с Евгением Чичваркиным
Дмитрий Глуховский, Ингеборга Дапкунайте и Улдис Тиронс на открытии Artdocfest Виталия Манского
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