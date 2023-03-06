Tet и Balticom обвинили друг друга в умышленной порче инфраструктуры

По сообщению компании, чтобы исправить ситуацию, придется проводить работы с кабелем, из-за чего клиенты на некоторое время могут остаться без доступа к интернету.

Директор по работе с клиентами Tet Алла Круминя сообщает: "Конкурентная борьба в телекоммуникационном секторе всегда была ожесточенной, однако мы впервые сталкиваемся с таким циничным преднамеренным повреждением инфраструктуры другого оператора и угрозами против принятия мер по возврату нашего имущества. Можно сказать, что сейчас мы переживаем своего рода легальный рэкет, в результате которого обманываются и жители Вентспилса. Спасибо представителям полиции - этот процесс требует от них много ресурсов, которые они могли бы использовать более рационально, и они неустанно совершают выезды на места происшествий".

Ответ компании Balticom

Прокурист компании Balticom Анастасия Муйжниеце прокомментировала RUS TVNET обвинения Tet: "Мы неприятно удивлены попытками компании Tet опорочить нашу репутацию, ведь на данный момент ни по одному обвинению мы не признаны виновными. Еще более странным выглядит желание Tet втянуть в разбирательство непричастных к конфликту жителей Вентспилса".

Balticom отмечает, что также зафиксировал похожие повреждения своей сети со стороны Tet и вел переговоры с представителями компании, чтобы решить вопрос мирно.