SIA Tet обратилось в Государственную полицию с заявлением об умышленном повреждении инфраструктуры сети электронной связи Tet в городе Вентспилс, которое, по словам компании, осуществило AS Balticom. В Balticom отметили, что также зафиксировали похожие повреждения своей сети со стороны Tet и провели переговоры с представителями компании. Компания готовит ответные заявления в полицию, сообщили RUS TVNET представители Balticom.
Tet и Balticom обвинили друг друга в умышленной порче инфраструктуры
Заявления Tet
SIA Tet обратилось в Государственную полицию с заявлением об умышленном повреждении инфраструктуры сети электронной связи Tet в городе Вентспилс, которое, по словам компании, осуществило AS Balticom. В течение предыдущего месяца по более чем 300 адресам в Вентспилсе компания Tet обнаружила умышленное повреждение и несанкционированное использование принадлежащей ей инфраструктуры - оптической сети Интернет - в интересах Balticom для предоставления своих услуг.
Эти нарушения фактически признали сами представители Balticom, когда стороны обсуждали ситуацию во время встречи, однако даже после обсуждения компания продолжает наносить все больший ущерб по новым адресам. На данный момент в полицию поданы заявления по 13 адресам, и в ближайшее время Tet свяжется с полицией по другим случаям.
Согласно данным обследования сети Tet, которое провели в самой компании, представители Balticom незаконно используют часть инфраструктуры Tet для предоставления своих услуг. Так, на лестничных клетках многоквартирных домов незаконно обрезается последний участок оптического интернет-кабеля Tet, который позднее подключают к сети Balticom. Таким образом, Balticom использует имущество Tet в своих коммерческих целях - организует предоставление своих услуг незаконным образом.
По сообщению компании, чтобы исправить ситуацию, придется проводить работы с кабелем, из-за чего клиенты на некоторое время могут остаться без доступа к интернету.
Директор по работе с клиентами Tet Алла Круминя сообщает: "Конкурентная борьба в телекоммуникационном секторе всегда была ожесточенной, однако мы впервые сталкиваемся с таким циничным преднамеренным повреждением инфраструктуры другого оператора и угрозами против принятия мер по возврату нашего имущества. Можно сказать, что сейчас мы переживаем своего рода легальный рэкет, в результате которого обманываются и жители Вентспилса. Спасибо представителям полиции - этот процесс требует от них много ресурсов, которые они могли бы использовать более рационально, и они неустанно совершают выезды на места происшествий".
Ответ компании Balticom
Прокурист компании Balticom Анастасия Муйжниеце прокомментировала RUS TVNET обвинения Tet: "Мы неприятно удивлены попытками компании Tet опорочить нашу репутацию, ведь на данный момент ни по одному обвинению мы не признаны виновными. Еще более странным выглядит желание Tet втянуть в разбирательство непричастных к конфликту жителей Вентспилса".
Balticom отмечает, что также зафиксировал похожие повреждения своей сети со стороны Tet и вел переговоры с представителями компании, чтобы решить вопрос мирно.
"Мы уже 24 года работаем на рынке телекоммуникаций и впервые сталкиваемся с такой агрессивной стратегией удержания клиентов. Как компания мы понимаем, что Tet тяжело массово терять абонентов. А с человеческой точки зрения нам очень жаль наших клиентов, которых втянули в разбирательство с полицией", - сказала Муйжниеце.
"Нам очень приятно, что клиенты Balticom в Вентспилсе трезво оценивают ситуацию и остаются с нами, несмотря на хаотичные попытки Tet их вернуть. Есть впечатление, что город истосковался по здоровой конкуренции и переменам. Сейчас мы готовим ответные заявления в полицию, потому что на данный момент Tet вмешивается в нашу сеть и отключает услуги нашим клиентам. Мы же считаем, что какие бы споры ни возникали между компаниями, они не должны отразиться на клиенте и услугах, которые он выбрал", - добавила представитель Balticom.
Уже сообщалось, что концерн Tet в 2021 году работал с оборотом 253,253 млн евро, что на 13,7% больше, чем годом ранее, но прибыль концерна уменьшилась на 5,1% - до 28,852 млн евро.
Tet принадлежит государству в лице SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (51%) и дочерней компании шведской телекоммуникационной сети Telia Company Tilts Communications (49%). Tet также владеет 23% SIA Latvijas mobilais telefons.
В свою очередь, Balticom работал с оборотом 11,152 млн евро в 2021 году, что на 15% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 23,4% и составила 3,45 млн евро.
Компания зарегистрирована в 1999 году. Уставный капитал компании составляет 1,423 миллиона евро. Истинными бенефициарами Balticom являются Татьяна Смирнова и Геннадий Смирнов.
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