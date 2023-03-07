Водителям электросамокатов, возможно, нужно будет соблюдать более строгие правила

Чтобы понять, какое регулирование было бы лучшим, необходимо исследование. Однако пока зеленый свет на это еще не дан.

"Пока еще особо не получили поддержку продолжать с этими самокатами. Но разговоры ведутся. В любом случае - ружье в кусты не выбросили", - говорит эксперт в области безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис.

Решения должны быть найдены уже в этом году. В течение следующих месяцев о регулировании надеется договориться министр сообщения.

"Это регулирование должно было быть уже вчера. Я думаю, что еще пару месяцев. Все должны собраться и понять, чтобы учитывались все интересы, чтобы был компромисс и самое главное - чтобы мобильность людей в городе была возможной. Так как сам по себе этот способ передвижения неплох. Он удобен, его легко использовать. Но какое-то регулирование должно быть", - отметил Витенбергс.

Эксперты прогнозируют, что этим летом, по сравнению с прошлыми годами, может вырасти спрос на электросамокаты.

Они указывают, что в Риге на протяжении всего лета планируются масштабные строительные работы, а это означает, что люди будут искать более маленькие и быстрые транспортные средства, на которых можно избежать пробок.