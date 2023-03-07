Один из "любимейших" видов транспорта пьяных водителей - электросамокаты. Они легко доступны, и их тяжело контролировать. Министерство сообщения отмечает, что пришло время это изменить, и надеется, что уже этим летом будет больше ответственности как со стороны владельцев, так и водителей, сообщает Латвийское телевидение.
Водителям электросамокатов, возможно, нужно будет соблюдать более строгие правила
Отдельное место в статистике пьяных водителей заслужили те, кто становится на электросамокаты. В прошлом году 100 человек получили травмы, когда ехали на них в нетрезвом виде.
И больницы сообщили Министерству сообщения, что полученных на скутерах травм много. В том числе и среди детей, которые развлекаются на них на тротуарах.
В понедельник, 6 марта, на заседании Совета по безопасности дорожного движения прозвучало несколько версий, как ограничить использование электросамокатов. Регистрация транспортного средства, номера, полисы ОСТА и ограничение на движение в отдельных местах.
В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) отмечают, что на более строгое регулирование могут согласиться даже предприятия по аренде электросамокатов.
"Я не думаю, что эти арендодатели обязательно будут протестовать. Так как и они заинтересованы в безопасности. Никто не должен страдать, тем более что это составная часть твоего бизнеса", - оценил представитель CSDD Юрис Крейцбергс.
О том, что что-то надо делать, думает и министр сообщения Янис Витенбергс, однако что точно - пока не знает.
"Мы сами видим, что эти электросамокаты валяются везде. И для аренды в том числе. Мы получили от Детской больницы призыв привести в порядок нормативное регулирование. Так как они указывают, что все больше страдают и дети", - отметил министр, добавив, что это все-таки востребованный способ перемещения.
Чтобы понять, какое регулирование было бы лучшим, необходимо исследование. Однако пока зеленый свет на это еще не дан.
"Пока еще особо не получили поддержку продолжать с этими самокатами. Но разговоры ведутся. В любом случае - ружье в кусты не выбросили", - говорит эксперт в области безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис.
Решения должны быть найдены уже в этом году. В течение следующих месяцев о регулировании надеется договориться министр сообщения.
"Это регулирование должно было быть уже вчера. Я думаю, что еще пару месяцев. Все должны собраться и понять, чтобы учитывались все интересы, чтобы был компромисс и самое главное - чтобы мобильность людей в городе была возможной. Так как сам по себе этот способ передвижения неплох. Он удобен, его легко использовать. Но какое-то регулирование должно быть", - отметил Витенбергс.
Эксперты прогнозируют, что этим летом, по сравнению с прошлыми годами, может вырасти спрос на электросамокаты.
Они указывают, что в Риге на протяжении всего лета планируются масштабные строительные работы, а это означает, что люди будут искать более маленькие и быстрые транспортные средства, на которых можно избежать пробок.
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