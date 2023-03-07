В таллиннских магазинах Maxima появятся холодильники с "кровью"

"Наша цель - заставить людей задуматься о донорстве. Другими словами, пригласить их прийти сдать кровь и тем самым спасти человеческие жизни", - прокомментировала инициативу заведующая гематологическим центром Региональной больницы, доктор Марикен Росс. По словам заведующей Центром крови Аве Лелеп, количество доноров крови с годами сокращается. "Нам нужно подходить к людям с новой точки зрения, разговаривая с ними в неожиданном месте и неожиданным образом", - сказала Леллеп.

К сожалению, пациенты, нуждающиеся в переливании крови, не могут купить кровь в магазине, но все могут купить прохладительный напиток, стиральный порошок или другие товары первой необходимости. Чтобы проиллюстрировать это противоречие, в двух таллиннских Maxima, в Хааберсти и Линнамяэ, были установлены холодильники с "банками крови".

Центр крови Региональной больницы и Общество гематологов в сотрудничестве с рекламным агентством Tabasco, Põhjala Pruulikoja и Coca-Cola Eesti установили в двух таллиннских магазинах Maxima холодильники с "банками крови", которые на самом деле наполнены прохладительными напитками.