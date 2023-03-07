Незлобин: "Из всех русских юмористов самые большие яйца оказались у Галкина"

39-летний Александр Незлобин дает концерты в Европе. Накануне артист поделился роликом выступления, которое прошло в Лондоне.

"Кто бы мог подумать, что из всех русских юмористов самые большие яйца окажутся у Максима Галкина? До этого их только одна женщина видела. Сейчас все посмотрели, но и то не факт. Разные истории ходили…", - шутит Незлобин.

Стенда-комик также рассказал о том, как в спешке покидал Россию зимой прошлого года. Александр признался, что дочь была не рада спонтанному отъезду. Девочка плакала, не желая прощаться с друзьями. Супруге же пришлось "сделать 18 пересадок", чтобы последовать за ним и дочерью в США, где они в итоге обосновались.

"Жена говорит: "Посмотри, сколько вен у меня на ногах вылезло!" Я: "Смотри, сколько городов ты посетила! Вот Прага, вот Вена…" Когда мы жили вдвоем с дочкой в Америке было очень тяжело. Дочь говорила: "Пап, пока нет мамы, ты должен взять часть ее функций". Поэтому каждый вечер мы садились с ней и ругали меня", - говорил комик.

Напомним, что за границей проживает и Максим Галкин. Артист уехал вместе с Аллой Пугачевой и двумя детьми в Израиль. Юморист продолжает творческую деятельность, весной у него запланирован большой тур по США.

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