Из "русских" в "латыши": в прошлом году число случаев смены национальности выросло в 5 раз

Больше всего люди отказывались от записи "русский" ("русская"), меняя ее на запись о национальности, которая является родной для других.

Чаще всего люди меняли запись о национальности на "латыш" или "латышка".

В 2022 году увеличилось и число тех, кто сменил имя или фамилию - всего было принято 1977 решений о разрешенной смене имени или фамилии (в 2021 году - 1561). Большая часть людей хотели сменить фамилию (примерно 1700 человек). Чаще всего в 2022 году люди хотели сменить имя, указывая в качестве причины, что оно осложняет интеграцию человека в общество. В свою очередь фамилию люди чаще всего меняли, чтобы вернуть свою фамилию при рождении или девичью фамилию, получить родную фамилию по прямой линии или перейти на фамилию супруга (или присоединить ее к своей).

В то же время в 2022 году увеличилось число заключенных браков - 12 110 (в 2021 году - 10 824), которые чаще всего регистрировались в Риге, Елгаве, Лиепае и Даугавпилсе.

Кроме того, в прошлом году сократилось количество умерших - 30 349 (в 2021 году - 33 591), а также новорожденных - 15 925 (в 2021 году - 17 003). В 2022 году было зарегистрировано и несколько уникальных имен для новорожденных: Кай, Тайгер, Эшс, Манало, Сундарс, Минале, Чампакалата, Шадиа, Лика, Весна и др.