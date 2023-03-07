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Пассажирский поезд Резекне - Рига опоздал из-за аварии

rus.tvnet.lv/LETA
Пассажирский поезд Резекне - Рига опоздал из-за аварии
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Электропоезд
Электропоезд Фото: AFI

Пассажирский поезд Резекне - Рига задержался на 120 минут из-за дорожно-транспортного происшествия, сообщила Pasažieru vilciens в Twitter.

Поезд со временем отправления из Резекне в 15:16 и запланированным временем прибытия в Ригу в 18:00 в долгое время стоял перед станцией Крустпилс из-за дорожно-транспортного происшествия.

Ожидаемая задержка поезда составила 120 минут.

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