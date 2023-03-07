Пассажирский поезд Резекне - Рига задержался на 120 минут из-за дорожно-транспортного происшествия, сообщила Pasažieru vilciens в Twitter.
Пассажирский поезд Резекне - Рига опоздал из-за аварии
Пассажирский поезд Резекне - Рига опоздал из-за аварии
Поезд со временем отправления из Резекне в 15:16 и запланированным временем прибытия в Ригу в 18:00 в долгое время стоял перед станцией Крустпилс из-за дорожно-транспортного происшествия.
Ожидаемая задержка поезда составила 120 минут.
✖️🚑Vilciens Nr.701 Rēzekne (15.16) - Rīga (18.00) stāv pirms pieturas "Krustpils" satiksmes negadījuma dēļ, paredzamais kavējums ~80 minūtes.— "Pasažieru vilciens" (@PVilciens) March 7, 2023
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