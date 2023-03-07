В понедельник, 6 марта, в полицию поступил вызов в Вайнеде, где был ранен мужчина. Но когда полиция прибыла на место, они узнала, что звонок был розыгрышем. Когда сотрудники правоохранительных органов объяснили мужчине, что он совершил правонарушение и что в отношении него будет возбуждено административное дело, то он стал агрессивным.
Мужчина хотел, чтобы полиция отвезла его девушку домой; но сам оказался в участке
6 марта около 16:00 в полицию поступила информация о том, что мужчина получил ранения в результате удара палкой по голове. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и встретили мужчину, который объяснил, что вызвал полицию в шутку - никто его не бил, но он хотел, чтобы полиция отвезла его девушку домой.
Полиция объяснила мужчине, что он без причины вызвал сотрудников Государственной полиции. И в отношении него будет возбуждено дело об административном правонарушении.
Услышав это, мужчина стал агрессивным, использовал ненормативную лексику и попытался ударить сотрудника полиции.
Агрессивного мужчину задержали и доставили в отделение полиции. При задержании мужчина не выполнил законных требований полиции, вел себя агрессивно и оказал сопротивление.
Государственная полиция возбудила в отношении мужчины два дела об административных правонарушениях - за невыполнение законных требований должностных лиц и необоснованный вызов полиции.
В Госполиции напоминают, что за необоснованный вызов спецслужб предусмотрен штраф. Физическое лицо может получить штраф в размере от 35 до 140 евро за необоснованный вызов полиции.
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