Мужчина хотел, чтобы полиция отвезла его девушку домой; но сам оказался в участке

6 марта около 16:00 в полицию поступила информация о том, что мужчина получил ранения в результате удара палкой по голове. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и встретили мужчину, который объяснил, что вызвал полицию в шутку - никто его не бил, но он хотел, чтобы полиция отвезла его девушку домой.

Полиция объяснила мужчине, что он без причины вызвал сотрудников Государственной полиции. И в отношении него будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Услышав это, мужчина стал агрессивным, использовал ненормативную лексику и попытался ударить сотрудника полиции.

Агрессивного мужчину задержали и доставили в отделение полиции. При задержании мужчина не выполнил законных требований полиции, вел себя агрессивно и оказал сопротивление.

Государственная полиция возбудила в отношении мужчины два дела об административных правонарушениях - за невыполнение законных требований должностных лиц и необоснованный вызов полиции.

В Госполиции напоминают, что за необоснованный вызов спецслужб предусмотрен штраф. Физическое лицо может получить штраф в размере от 35 до 140 евро за необоснованный вызов полиции.