Китай крайне резко выступил в адрес США и очень тепло отозвался о России. Что это значит?

В частности, он имел в виду вмешательство США в политику Китая в отношении Тайваня, который в Пекине считают своей территорией.

Вашингтон обещает Тайваню защиту в случае посягательств Китая на его суверенитет.

Напряжение между Тайванем и Китаем настолько велико, что тайваньский президент Цай Инвэнь попросила спикера Конгресса Кевина Маккарти принять ее в Вашингтоне, а не приезжать на остров, как планировалось ранее.

Власти Тайваня опасаются, что визит американской делегации может спровоцировать Пекин на военные действия.

Реакция США

В на ответ на эти жесткие высказывания Пекина Вашингтон поспешил сгладить ситуацию.

"Мы хотим стратегической конкуренции с Китаем. Конфликта мы не ищем", - сказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

"Мы хотим конкуренции с Китаем, и мы хотим в ней победить, и мы совершенно точно хотим сохранять отношения именно на этом уровне", - добавил Кирби.

Комментируя вопрос статуса Тайваня, Кирби подчеркнул, что США уважает позицию Китая и не хочет изменения статуса-кво.

Кирби также вновь призвал Китай не оказывать военную поддержку России, ведущей боевые действия на территории Украины.

В феврале власти США заявили о том, что, по имеющимся у них данным, Китай может предоставить России оружие и боеприпасы для войны против Украины.

Опасное напряжение