Ахеджакова собирается издать письма любви

Deutsche Welle связалась с Лией Ахеджаковой по телефону и попросила ее ответить на несколько вопросов, связанных с этой акцией.

"Мне написали люди со всего земного шара"

DW: Лия Меджидовна, как вы восприняли акцию режиссера Кирилла Серебренникова в сборе писем в вашу поддержку? Их ведь набралось более 15 тысяч.

Лия Ахеджакова: С огромной благодарностью я восприняла эту акцию. Читаю эти письма и тронута бесконечно. Получился очень интересный проект, потому что люди писали со всего мира, люди из России и те, которые по всему земному шару разбрелись. И такие интересные судьбы у этих людей, просто поразительно. Есть замечательная типография в Питере, и я сообщила ей о том, что у меня есть такие замечательные материалы, которые необходимо сохранить. Вообще Кирилл Серебренников и его помощница Анечка Шалашова - мои близкие друзья уже много лет. И вот это какой-то акт, я даже не могу его отнести к себе, это какое-то особенное отношение к актерам, которых давно знают наши русские зрители и которые разъехались по всему земному шару. Кстати, немало писем и от тех, кто в Украине сейчас. Люди сидят под обстрелами и пишут мне письма поддержки - пронзительные и невероятные.

Лия Ахеджакова Фото: Кадр из видео

- Вам прислали эти письма в виде книги?