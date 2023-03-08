Конституционный суд (КС) возбудил уже третье дело о норме, согласно которой граждане России должны доказать знание латышского языка для сохранения вида на жительство (ВНЖ), сообщили агентству LETA в суде.
КС начал уже третье дело об экзаменах по латышскому языку для граждан России
Данное дело было возбуждено по иску Натальи Титимовой, Елены Логуновой, Олега Беседского, Натальи Емельяновой, Алевтины Сунцовой, Натальи Павленко, Ольги Трушковой, Николая Журавлева, Николая Пронина и Ольги Пасторе.
Истцы просят суд оценить соответствие статьи 58 переходных правил закона об иммиграции статье 1, первому предложению статьи 91 и статье 96 Конституции. Сейму предложено прислать в КС свой ответ до 6 мая.
Пункт 58 переходных правил с поправками от 9 сентября 2022 года предусматривает, что для гражданина России, получившего постоянный вид на жительство, он действует до 1 сентября 2023 года. Если человек хочет снова получить постоянный ВНЖ, он должен до сентября представить сертификат о владении национальным языком. Эта норма затрагивает несколько тысяч жителей Латвии, которые в свое время предпочли принять российское гражданство, оставаясь при этом жить в Латвии.
Статья 1 Конституции гласит, что Латвия является независимой демократической республикой. В первом предложении статьи 91 говорится, что все люди в Латвии равны перед законом и судом, а в статье 96 говорится, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, жилища и корреспонденции.
В заявлениях, поступивших в КС, говорится, что оспариваемая норма ставит заявителей в неравное положение по сравнению с другими бывшими гражданами и негражданами Латвии, получившими постоянный вид на жительство в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 24 Закона об иммиграции. Кроме того, с лишением их постоянного статуса нарушается право на неприкосновенность частной жизни и принцип правовой преемственности.
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