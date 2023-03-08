В Сейм Литвы будет внесен проект постановления, в котором предлагается признать российскую частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер" террористической организацией.
Литва предлагает признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией
Соответствующий проект подготовили и зарегистрировали председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, председатель комитета по иностранным делам Жигимантас Павилёнис и представитель партии оппозиционных демократов, экс-премьер Саулюс Сквернялис.
В проекте резолюции Сейму предлагается признать "Вагнер" террористической организацией, а ее членов и наемников представляющими угрозу безопасности государства и общества.
Другие страны также призывают сделать аналогичный шаг.
В проекте резолюции говорится, что с начала вторжения России в Украину в феврале прошлого года наемники "Вагнера" совершали "систематические, тяжкие преступления агрессии - убийства и пытки гражданского населения Украины, бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов, которые сравнимы с терроризмом".
""Вагнер" - частная военная компания, основанная Евгением Пригожиным, бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину, находящемуся под санкциями Европейского союза и Соединенных Штатов Америки за вмешательство в демократические процессы зарубежных стран и содействие реализации", - говорится в проекте.
Как отмечается в документе, "Вагнер" бесплатно получает от правительства России военную технику, в том числе ракетные комплексы "Град", танки, бронемашины, использует военную инфраструктуру, а бойцов компании обучает военная разведка (Главное разведывательное управление, ГРУ) России.
Кроме того, отмечается, что наемники этой компании помогали России оккупировать и аннексировать Крым в 2014 году, участвовали в боевых действиях на востоке Украины в 2015 году, осуществляют преступную деятельность в ЦАР, Судане и Мали.
В проекте резолюции также подчеркивается необходимость принятия Литвой закона о превенции терроризма, в котором предусмотрены конкретные критерии, на основании которых утверждается список террористических организаций, а к лицам применяются санкции за участие в деятельности террористических организаций, включенных в этот список.
Наемники этого ЧВК в настоящее время пытаются захватить город Бахмут в Украине.
В мае прошлого года Сейм Литвы признал действия России в Украине геноцидом, саму РФ - государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.
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