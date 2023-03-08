Литва предлагает признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Кроме того, отмечается, что наемники этой компании помогали России оккупировать и аннексировать Крым в 2014 году, участвовали в боевых действиях на востоке Украины в 2015 году, осуществляют преступную деятельность в ЦАР, Судане и Мали.

В проекте резолюции также подчеркивается необходимость принятия Литвой закона о превенции терроризма, в котором предусмотрены конкретные критерии, на основании которых утверждается список террористических организаций, а к лицам применяются санкции за участие в деятельности террористических организаций, включенных в этот список.

Наемники этого ЧВК в настоящее время пытаются захватить город Бахмут в Украине.

В мае прошлого года Сейм Литвы признал действия России в Украине геноцидом, саму РФ - государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.