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Литва предлагает признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией

LETA/BNS
Литва предлагает признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией
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Евгений Пригожин, создатель ЧВК "Вагнер"
Евгений Пригожин, создатель ЧВК "Вагнер" Фото: AFP / Scanpix

В Сейм Литвы будет внесен проект постановления, в котором предлагается признать российскую частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер" террористической организацией.

Соответствующий проект подготовили и зарегистрировали председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, председатель комитета по иностранным делам Жигимантас Павилёнис и представитель партии оппозиционных демократов, экс-премьер Саулюс Сквернялис.

В проекте резолюции Сейму предлагается признать "Вагнер" террористической организацией, а ее членов и наемников представляющими угрозу безопасности государства и общества.

Другие страны также призывают сделать аналогичный шаг.

В проекте резолюции говорится, что с начала вторжения России в Украину в феврале прошлого года наемники "Вагнера" совершали "систематические, тяжкие преступления агрессии - убийства и пытки гражданского населения Украины, бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов, которые сравнимы с терроризмом".

""Вагнер" - частная военная компания, основанная Евгением Пригожиным, бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину, находящемуся под санкциями Европейского союза и Соединенных Штатов Америки за вмешательство в демократические процессы зарубежных стран и содействие реализации", - говорится в проекте.

Как отмечается в документе, "Вагнер" бесплатно получает от правительства России военную технику, в том числе ракетные комплексы "Град", танки, бронемашины, использует военную инфраструктуру, а бойцов компании обучает военная разведка (Главное разведывательное управление, ГРУ) России.

Кроме того, отмечается, что наемники этой компании помогали России оккупировать и аннексировать Крым в 2014 году, участвовали в боевых действиях на востоке Украины в 2015 году, осуществляют преступную деятельность в ЦАР, Судане и Мали.

В проекте резолюции также подчеркивается необходимость принятия Литвой закона о превенции терроризма, в котором предусмотрены конкретные критерии, на основании которых утверждается список террористических организаций, а к лицам применяются санкции за участие в деятельности террористических организаций, включенных в этот список.

Наемники этого ЧВК в настоящее время пытаются захватить город Бахмут в Украине.

В мае прошлого года Сейм Литвы признал действия России в Украине геноцидом, саму РФ - государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.

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