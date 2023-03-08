Фото ⟩ Цветочный бум утром 8 марта в Риге и Таллинне

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Галерея: Утро 8 марта в Риге

А как у эстонских соседей?

Утром 8 марта цветочный ряд на улице Виру - одно из самых популярных мест в Таллинне. Очередей не было, но народу было очень много, пишет Limon.ee.

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Галерея: Утро 8 марта в Таллинне