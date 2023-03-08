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Фото ⟩ Цветочный бум утром 8 марта в Риге и Таллинне

rus.tvnet.lv
Цветочный бум утром 8 марта в Риге и Таллинне
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

Утро 8 марта в Риге выдалось праздничным. Несмотря на ветер, снег и холод, мужчины спешили за цветами для своих дам. Обошлось без очередей, но празднующих оказалось предостаточно. Смотрите фото!

Фото: Jānis Škapars/TVNET
Фото: Jānis Škapars/TVNET
Фото: Jānis Škapars/TVNET

Галерея: Утро 8 марта в Риге 

А как у эстонских соседей? 

Утром 8 марта цветочный ряд на улице Виру - одно из самых популярных мест в Таллинне. Очередей не было, но народу было очень много, пишет Limon.ee.

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Галерея: Утро 8 марта в Таллинне

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